Kelan pääjohtaja pyytää sanavalintojaan anteeksi

Kelan hallitus käsitteli keskiviikon kokouksessaan lähityölinjauksen valmistelua ja sen herättämää julkista keskustelua. Pääjohtaja Lasse Lehtonen pyytää anteeksi sanavalintojaan ja korostaa arvostavansa kelalaisten ammattitaitoa.

Kokouksessa hallitus totesi, että yhteinen keskustelu muutoksista ja hyvä keskusteluyhteys johdon ja henkilöstön välillä ovat sekä inhimillisesti että toiminnan kannalta erittäin tärkeitä, ja niistä onkin Kelassa pitkät perinteet. Linjausta läsnätyön maltillisesta lisäämisestä pidettiin kuitenkin perusteltuna.

– Kelan hallitus tuntee hyvin Kelassa tehtävän vaativan työn ja pitää kelalaisten sitoutumista suuressa arvossa. Kelan ratkaisu- ja palveluasiantuntijoiden työn tuloksia seurataan tarkasti ja tulokset puhuvat puolestaan, Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas sanoo tiedotteessa.

Kelan työntekijät ovat tuoneet julkisuudessa vahvasti esille tyytymättömyytensä linjaukseen, mutta myös tapaan, jolla pääjohtaja Lehtonen on asiaa julkisuudessa sanoittanut.

Lehtonen kertoo käyvänsä saamansa palautteen läpi huolella.

– Selvää on, että sanavalintani tässä keskustelussa eivät ole olleet onnistuneita. Kommenttini eivät ole osoittaneet sitä arvostusta, jonka Kelassa työskentelevät ammattilaisemme ansaitsevat, ja sitä pyydän anteeksi. Tässä minulla on pohdinnan paikka, Lehtonen sanoo tiedotteessa.

Pääjohtaja kertoo arvostavansa kelalaisten ammattitaitoa ja Kelassa tehtävää työtä suuresti.

– Olen aiemminkin nostanut esille, että Kela on täynnä osaavia ammattilaisia, jotka pystyvät työskentelemään asiantuntevasti ja joustavasti monenlaisten muutosten keskellä. Jatkamme asian käsittelyä kelalaisten kanssa, Lehtonen jatkaa.

Toimiva keskusteluyhteys johdon ja henkilöstön välillä on Kelan hallituksen mukaan edellytys seuraavina vuosina Kelassa toteutettavien muutosten onnistumiselle.

– Hallitus luottaa, että keskusteluyhteys henkilöstön kanssa saadaan korjattua ja Kela pääsee Lasse Lehtosen johdolla etenemään kohti muutostavoitteitaan, Vertti Kiukas sanoo.