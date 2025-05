Kela rikkoi lakia: Etuuskäsittelijän nimeä ei saa peittää

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan päätös poistaa käsittelijän nimi toimeentulotukipäätöksistä on lainvastainen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Mikko Sarjan tällä viikolla antaman ratkaisun mukaan käytäntö oli kahdella eri tavalla laiton.

Sarjan mukaan voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että päätöksen tehneen henkilön nimi on ilmoitettava päätöksessä. Toiseksi Sarja huomauttaa, että päätöksistä oli jätetty hallintolain vastaisesti ilmoittamatta sen henkilön nimi, jolta voi pyytää lisätietoja asiasta.

Oikeusasiamies oli saanut Kelan menettelystä yhteensä 23 kantelua. Osa kantelijoista kertoi, ettei ratkaisun tekijän nimeä kerrottu heille edes erikseen pyydettäessä. Sarja huomauttaa ratkaisussaan, ettei tällaista tilannetta olisi pitänyt edes syntyä, koska käsittelijän nimi olisi pitänyt alun perinkin ilmoittaa päätöksessä.

Kela ilmoitti huhtikuussa 2024 poistavansa toimeentulotukipäätöksistä ratkaisun tehneen etuuskäsittelijän nimen. Taustalla oli se, että ratkaisijan nimen näkyminen päätöksissä on aiheuttanut uhkatilanteita. Tällainen tilanne on voinut syntyä esimerkiksi silloin, jos käsittelijä on antanut hakijalle kielteisen toimeentulotukipäätöksen.

Ratkaisun tekijän nimen poistaminen ei vaikuttanut asiakkaan oikeuteen valittaa päätöksestä.

Kela vetosi myös oikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessään työntekijöiden turvallisuuteen. Apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja ymmärtää nimen salaamisen taustalla olevan ajatuksen suojella työntekijöitä. Samalla hän huomauttaa, ettei työntekijöiden suojelu oikeuta Kelaa rikkomaan lakia.

– Mikäli Kela pitää sitä koskevaa sääntelyä toimintansa erityispiirteiden vuoksi epätarkoituksenmukaisena, oikea tapa on pyrkiä aikaansaamaan lainmuutos eikä tulkita sääntelyä tavalla, jota se ei mahdollista, ratkaisussa huomautetaan.

Ratkaisun antamisen jälkeen Kela on ilmoittanut lopettavansa käytännön jättää etuuskäsittelijöiden nimet ilmoittamatta tuensaajalle.

Eduskunnassa on parhaillaan lausuntokierroksella lakimuutos, joka tulisi mahdollistamaan toimeentulotukipäätösten antamisen nimettömänä. Lain voimaantulon ajankohta ei toistaiseksi ole tiedossa.