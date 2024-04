Kela haluaa vähentää uhkatilanteita, poistaa nimet päätöksistä

Kelassa on käynnistetty kokeilu, jossa perustoimeentulotuen päätöksissä ei lue ratkaisun tekijän nimeä. Pitkään valmisteltu kokeilu ei vaikuta asiakkaan saamaan palveluun tai päätöksestä valittamiseen.

Kelan päätöksissä on yleensä allekirjoituksena sen ratkaisuasiantuntijan nimi, joka on käsitellyt asiakkaan hakemuksen. Huhtikuussa on kuitenkin alkanut kokeilu, jonka ajan perustoimeentulotuen päätöksissä ei ole ratkaisuasiantuntijan nimeä, vaan allekirjoittajana on Kansaneläkelaitos. Muutos ei koske oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksiä tai muiden Kelan maksamien etuuksien päätöksiä.

Kokeilun taustalla on se, että ratkaisijan nimen näkyminen päätöksissä on aiheuttanut uhkatilanteita. Asia on ollut Kelassa esillä pitkään, ja kokeilun toivotaan auttavan myös tähän.

– Toimihenkilöihin kohdistuvia uhkatilanteita on vuoden aikana Kelassa noin 200. Yksikin on liikaa, joten toivottavasti kokeilun aikana myös tähän asiaan tulee parannusta, Hänninen sanoo tiedotteessa.

Ratkaisuasiantuntijan nimen poistuminen päätöksestä ei vaikuta asiakkaan tilanteeseen. Jos asiakas on tyytymätön päätökseen, hän voi toimia kuten ennenkin: asiakas voi kysyä päätöksen sisällöstä Kelan asiakaspalvelusta tai valittaa päätöksestä siinä olevien ohjeiden mukaisesti. Kaikissa Kelan päätöksissä on edelleen Kelan asiakaspalvelun yhteystiedot.

Kelan kumppanit voivat myös jatkossa olla Kelan viranomaislinjaan yhteydessä, jos he tahtovat kysyä yhteisen asiakkaan asiasta Kelasta.

Kokeilu kestää tämän vuoden loppuun saakka, minkä jälkeen Kelassa päätetään jatkotoimenpiteistä.