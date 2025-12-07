Kela antoi tiedotteen: Lasse Lehtonen toipumassa terveysongelmista

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairaalahoidossa Brysselissä, Kela kertoo tiedotteessa sunnuntaina. Hänet otettiin hoitoon fyysisten terveysongelmien vuoksi perjantaina 5.12. Lehtosen lähiomaisten mukaan hän on toipumassa ja palaa Suomeen lähiaikoina, terveydenhuollon ammattilaisten suositteleman aikataulun mukaisesti.
Kela ja lähiomaiset toivovat tiedotteessa Lehtoselle toipumisrauhan tilanteessa.
Tilanteella ei ole vaikutusta Kelan päivittäiseen toimintaan tai palveluihin. Lehtosta sijaistaa poissaolon aikana Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Lehtonen oli ollut työmatkalla Brysselissä tiistaista 2. joulukuuta alkaen, kun Kela perjantaina kertoi hänen paluumatkansa keskeytyneen.