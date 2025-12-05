Verkkouutiset

Kela-kortti kuvituskuvassa. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Kela-korttien toimitukset keskeytyvät, näin se vaikuttaa sinuun

  • Julkaistu 05.12.2025 | 18:37
  • Päivitetty 05.12.2025 | 18:37
  • Kela
Uusien korttien jakeluun tulee tilapäinen katkos.
Kela-korttien toimittamisessa on tilapäinen katkos korttien toimittajan vaihtumisen vuoksi. Katkos ajoittuu joulukuun puoliväliin, ja toimitukset jatkuvat normaalisti mahdollisimman pian sen jälkeen. Kela kertoo asiasta tiedotteessa.

Kela-korttien toimittaja vaihtuu joulukuussa. Tämä aiheuttaa katkoksen korttien toimittamiseen. Tavallisesti Kela-kortti toimitetaan noin kahden viikon kuluessa tilauksesta. Katkoksen aikana tilattujen korttien toimitus saattaa kestää jonkin aikaa tavallista pidempään. Katkos ajoittuu joulukuun puoliväliin.

Kela-kortin puuttuminen ei estä asiointia. Korttia ei tarvita apteekissa, Kela-taksissa tai julkisessa terveydenhuollossa.

Apteekissa ja Kela-taksissa riittää, että asiakas esittää henkilöllisyystodistuksen. Tällöin tarvittavat tiedot asiakkaan korvausoikeudesta saadaan sähköisesti suoraan Kelasta.

Jos toinen henkilö asioi apteekissa puolestasi ja haluat, että Kela-korvaus vähennetään heti lääkkeen hinnasta, apteekki tarvitsee jonkin seuraavista:

– Kela-korttisi

– paperisen potilasohjeen, jonka saat lääkäriltä sähköisen reseptin yhteydessä

– kirjallisen luvan tarkistaa tietosi Kelasta.

Vaihtoehtoisesti voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi Suomi.fi-valtuudet-palvelussa.

Jos Kela-korvausta ei saa heti apteekissa, sen voi aina hakea jälkikäteen Kelasta.

Kela-korttia ei tarvita myöskään julkisessa terveydenhuollossa. Julkisessa terveydenhuollossa palvelut perustuvat kotikuntamerkintään Digi- ja väestötietoviraston rekisterissä, ei Kela-korttiin. Vaikka korttia voidaan pyytää tunnistautumiseen, palveluja saa myös ilman sitä, jos henkilöllä on kotikunta Suomessa.

Osa yksityisistä lääkäri- ja hammaslääkärivastaanotoista pyytää edelleen Kela-korttia korvausoikeuden osoittamiseen, jos niiden käytössä ei vielä ole sähköistä kyselypalvelua. Jos korvausta ei voi vähentää heti laskusta, sen voi hakea jälkikäteen Kelasta.

