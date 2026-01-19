Verkkouutiset

Keir Starmer 16. tammikuuta. AFP / LEHTIKUVA / HENRY NICHOLLS

Keir Starmer tuomitsee tulliuhkaukset – ”Ei pidä käyttää tällä tavalla liittolaisia vastaan”

Tullisota ei ole kenenkään etu, pääministeri painotti.
Britannian pääministeri Keir Starmer on kommentoinut USA:n presidentin Donald Trumpin ilmoitusta julistaa korotetut tullit niitä Euroopan maita vastaan, jotka tukevat Tanskaa ja Grönlantia. Tullien käyttö Trumpin Grönlanti-pyrkimyksessä on Stamerin mukaan täysin väärin.

– Tariffeja ei pidä käyttää tällä tavalla liittolaisia vastaan, Starmer sanoi mediatilaisuudessa ja kertoi puhuneensa Donald Trumpin kanssa eilen.

Starmerin mukaan erimielisyydet Naton sisällä tulee ratkaista toisella tavalla ja tullisota ei ole kenenkään etu. Pääministerin mukaan hän tulee tekemään kaikkensa, jotta tullisotaan ei päädytä, vaan asiaan saadaan järkevä ja kestävä ratkaisu.

Päätökset Grönlannin tulevaisuudesta kuuluvat yksinomaan Grönlannin kansalle ja Tanskan kuningaskunnalle, hän korosti.

– Tätä periaatetta ei voi sivuuttaa, koska siten luottamuksellinen kansainvälinen yhteistyö toimii.

Trump uhkasi lauantaina Suomea, Tanskaa, Ruotsia, Norjaa, Ranskaa, Saksaa, Britanniaa ja Alankomaita tulleilla, jotka tulisivat voimaan helmikuussa ja nousisivat kesäkuussa. Tullit poistetaan, kun Yhdysvallat saa Grönlannin haltuunsa, Trump ilmoitti.

