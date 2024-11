KD:n varapuheenjohtaja siirtyy kokoomukseen

Kristillisdemokraattien toinen varapuheenjohtaja Katriina Hiippavuori siirtyy kokoomukseen.

Maskulainen 38-vuotias Hiippavuori on Maskun kunnanvaltuutettu ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen varavaltuutettu. Hiippavuori on ollut ehdolla myös eduskunta- ja eurovaaleissa, ja vuonna 2023 hänet valittiin KD:n varapuheenjohtajaksi. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Sari Essayahin eduskunta-avustajana.

Hiippavuori kuvaa pohdinnan puoluevaihdosta olleen perusteellinen. Syiksi hän kertoo muun muassa näkemyserot Lähi-idän konfliktista ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisen.

– Kokoomus on hieno puolue ja kansallinen liike. Nyt on aika mennä eteenpäin ja vaikuttaa vahvemmin kokoomuksessa, Hiippavuori sanoo.

Perinteisiä arvoja korostava Hiippavuori kuvailee itseään sillanrakentajaksi. Hänen mukaansa Suomi tarvitsee nyt tulevaisuususkoa siihen, että haasteista selvitään.

– Vaikka Kokoomuksessa on erilaisia arvoja, on ymmärrettävä, ettemme ole toistemme vihollisia. Sydämen sivistys haluaa kunnioittaa ja ymmärtää toista, Hiippavuori linjaa.

Hiippavuori on ehdolla ensi vuoden kunta- ja aluevaaleissa kokoomuksen listalla. Hän aloittaa myös tammikuussa työt Varsinais-Suomen Kokoomuksessa viestintäsuunnittelijana.

Varsinais-Suomen kokoomuksen toiminnanjohtaja Juha Rantasaari kertoo olevansa tyytyväinen Hiippavuoren päätökseen.

– Hän kuvailee olevansa arvokonservatiivi ja juuri hänen kaltaisiaan ihmisiä tarvitsemme puolueeseemme. Kokoomuksen arvoista tärkein on sivistys ja sen jakavat niin konservatiivit, liberaalit kuin sosiaalireformistitkin puolueessamme. Kyse on siitä, kuka sanoittaa tulevaisuususkon parhaiten, Rantasaari toteaa.