KD haluaa velkasuunnitelman kahdelle seuraavalle hallituskaudelle

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan puolue on sitoutunut julkisen talouden kuntoon laittamiseen.

– Vakaa ja kestävä julkinen talous on kansalaisten etu ja hyvinvointipalveluiden mahdollistaja. Seuraavan hallituksen on ryhdyttävä mittaviin toimenpiteisiin ja talouden tasapainottaminen vaatii kaikkia kolmea keinoa: menojen pienentämistä, tulojen kasvattamista ja työllisyyden- ja talouskasvun kiihdyttämistä rakenteellisin uudistuksin.

– Velkasuhteen taittamiseksi ja rakenteellisen alijäämän umpeen kuromiseksi on tehtävä realistinen suunnitelma kahdelle seuraavalle hallituskaudelle. Avain on kuitenkin kasvussa – työllisyysaste on saatava 80 prosenttiin ja investointiympäristö pidettävä vakaana, Essayah sanoo tiedottessa.

Puheenjohtaja muistuttaa, että KD:lla on sosiaaliturvan uudistamiseksi oma malli, mihin suuntaan puolue haluaa uudistaa sosiaaliturvaa.

– Työmarkkinoita on uskallettava uudistaa, ansiosidonnainen ulotettava kaikille työssäoloehdon täyttäville. Kannatamme myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. KD esittää maltillisia ansiotuloveron alennuksia pieni- ja keskituloisille eläkeläiset mukaan lukien ostovoiman vahvistamiseksi inflaation laukatessa.

Kristillisdemokraatit julkaisi oman vaaliohjelmansa perjantaina. Puolue lähtee eduskuntavaaleihin tunnuslauseella ”Järjen ääni”.

– Ikävä kyllä, järjettömyyksiä yhteiskunnassamme riittää. KD on järjen ääni, kun ideologiset tuulet tuovat mukanaan vaikkapa sellaista viestiä, ettei velalla ole väliä tai että päästöt vähenevät, kun siirrämme työpaikat, teollisuuden ja ruoantuotannon ulkomaille tai että lainsäädännöllä voidaan ohittaa biologia, Essayah toteaa.