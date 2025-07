Ranskan komentajalta mitalit suomalaisille rauhanturvaajille

Ranskan asevoimien komentaja kenraali Thierry Burkhard myönsi kunniamitalit kolmelle suomalaiselle rauhanturvaajalle Ranskan kansallispäivän sotilasparaatiin yhteydessä Pariisissa, kertoo Puolustusvoimat tiedotteessa.

Suomea edusti paraatissa Suomalaisesta kriisinhallintajoukosta Libanonissa (SKJL) muodostettu osasto, joka marssi yhdessä Libanonissa samaan aikaan palvelleen ranskalaisen osaston kanssa.

Arvokkaat tunnustukset jaettiin maaliskuussa operaatioalueella räjähdeonnettomuudessa loukkaantuneelle joukkueen varajohtajana toimineelle ylikersantti Johanille, suomalaisen Jääkärikomppanian päällikölle majuri Jaakolle, sekä joukkueenjohtajana toimivalle yliluutnantti Eetulle. Tilaisuudessa paikalla tervehdyksensä antamassa oli myös Puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola.

– Joukon läsnäolo tänään Pariisissa on osoitus arvostuksesta ja kunnioituksesta Suomen ja Ranskan välillä. Arvostan suuresti, kenraali Burkhard, sotilaiden hyvinvoinnista huolehtimistanne. Tänään haluan myös korostaa erityistä kunnioitustani loukkaantuneen sotilaamme huomioimisesta. Kaveria ei jätetä – leave no one behind. Yhdessä olemme vahvempia, kenraali Jaakkola totesi puheessaan.

Ylikersantti Johanille myönnettiin Haavoittuneen kunniamitali & Urhoollisuusristi pronssisella tähdellä (Médaille des blessés de guerre & Croix de la Valeur Militaire). Majuri Jaakko ja yliluutnantti Eetu saivat kumpikin Kultaisen maanpuolustusmitalin pronssisella tähdellä (Médaille de la Défense nationale).

Erinomaisia sotilaallisia taitoja

Mitalit on myönnetty rauhanturvaajille heidän osoittamiensa sotilaallisten taitojen ja urheuden perusteella.

Palkitsemisperusteissa kerrotaan ylikersantti Johanin osallistuneen maaliskuussa joukkueensa kanssa ranskalaisjohtoiseen tehtävään, jonka tavoitteena oli etsiä ammus- ja räjähdekätköjä alueelta, jossa ei-valtiollisten toimijoiden tiedettiin toimineen. Tiedustellessaan aluetta joukkueensa kanssa hän loukkaantui vakavasti astuttuaan miinaan.

Loukkaantumisen aiheuttamasta shokista huolimatta ylikersantti Johan antoi itselleen ensiapua, mikä helpotti suomalaisen ja ranskalaisen lääkintähenkilöstön hoitoon ottoa.

Majuri Jaakolle ja yliluutnantti Eetulle mitalit myönnettiin heidän ansiokkaan toimintansa johdosta heidän johdettuaan ja koordinoituaan ylikersantti Johanin evakuoinnin onnettomuuspaikalta. Mitalien myöntämisperusteissa todetaan heidän toimintansa vaikuttaneen suoraan toisen sotilaan hengen pelastumiseen.

Mitalien myöntämisperusteissa lisäksi kerrotaan, että palvellessaan operaatiossa kaikki kolme osoittivat erinomaisia sotilaallisia taitoja ja ansaitsevat tulla täten nostetuksi esikuvaksi.

Libanonissa suomalainen Jääkärikomppania toimii osana ranskalaissuomalaista pataljoonaa (Force Commander Reserve, FCR).

FCR:ää edustava suomalaisranskalainen osasto kuului paraatin ”Troupes mises à l’honneur” – osaan, eli kunniavieraina oleviin joukkoihin. Suomalaisranskalaisella osastolla oli kunnia marssia joukoista ensimmäisinä, huomionosoituksena joukon toiminnasta Etelä-Libanonin alueen vakauttamiseksi ja siviiliväestön suojelemiseksi aikana, jolloin tilanne alueella on ollut erityisen herkkä.