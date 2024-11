Kaupunki hankki kahden terveysaseman palvelut yksityiseltä – näin kävi

Mehiläisen operoima Ruoholahden terveysasema on saanut erinomaiset tulokset Helsingin kaupungin tilaamassa puoliväliarvioinnissa, jossa tarkasteltiin palveluhankintakokeilua, Mehiläinen tiedottaa.

Helsingin kaupunki aloitti vuonna 2021 terveysasemapalveluiden kokeilun, jossa Ruoholahden ja Kannelmäen terveysasemien palvelut hankittiin yksityisiltä kumppaneilta. Nykyisin Mehiläinen vastaa molempien terveysasemien toiminnasta.

Ruoholahden terveysasema on arvioinnin mukaan Helsingin terveyspalveluiden kärkeä asiakastyytyväisyydessä ja hoitoon pääsyssä.

Kannelmäen terveysaseman osalta vertailutietoja ei ole saatavilla koko ajalta, koska palveluntarjoaja vaihtui Terveystalosta Mehiläiseksi kesken kauden. Mehiläisen mukaan tuloksista kuitenkin nähdään myös Kannelmäen pärjäävän hyvin.

Arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti kokeilun laatua ja kustannuksia sekä verrattiin näiden terveysasemien suorituskykyä kaupungin omiin asemiin.

Arvioinnin mukaan Ruoholahden terveysasemalla on Helsingin kaupungin terveysasemien nopein hoitoon pääsy. Kiireettömissä tapauksissa Ruoholahden terveysasemalla hoitoon on päästy 4–7 päivässä. Helsingin kaupungin omilla asemilla keskimääräinen odotusaika on ollut 34–38 päivää.