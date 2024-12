KL: Suomalaisyrityksellä keino raivata miinoja turvallisesti ja edullisesti

Suomalainen puolustusteknologiayritys Insta on julkaissut uuden teknologiaratkaisun miinojen ja räjähteiden raivaukseen, kertoo Kauppalehti.

Yrityksen Insta Safe EOD -nimellä kulkevassa patentoidussa ratkaisussa hyödynnetään drooniteknologiaa. Prosessissa yksi drooni vie raivauspanoksen havaitun miinan luokse ja toinen drooni, tai sama drooni toisella kierroksella, suorittaa panoksen sytyttämisen. Räjähde viedään paikalle pahvista rakennetussa raivaustelineessä.

Instan ilmailutuotteiden tuotepäällikkö Harri Vuolle pitää ratkaisua edullisena ja turvallisena. Teline on helppo valmistaa ja edullinen kuljettaa. Lisäksi maastoon jää vähemmän muovitavaraa.

– Langallisten raivaustelineiden, jotka viedään paikalle jalan, hinnat liikkuvat muutamissa sadoissa euroissa. Meidän telineemme tapauksessa puhutaan joistakin kymmenistä euroista, ja sytytyslaitteet ovat uudelleenkäytettäviä, hän kertoo.

Testeissä raivaustelineeseen on sijoitettu joitakin satoja grammoja tnt:tä, mutta Instan mukaan potentiaalinen asiakas voi itsekin valita käytettävän räjähdysaineen. Koelennoissa on käytetty keskikokoista kaupallista droonia, jolla työ on sujunut yli 10 m/s tuuliolosuhteissa.

Insta Safe EOD on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti humanitaarisessa miinanraivauksessa. Sitä voidaan käyttää myös sotilaallisessa kontekstissa, joten markkina-avausta haetaan ainakin Ukrainasta.