Kauppakeskusten myynti- ja kävijämäärät kasvussa

Suomalaisten kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi 1,1 prosenttia vuoden 2024 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suomen kauppakeskusyhdistys kertoo asiasta tiedotteessa.

Kävijöitä kauppakeskuksissa oli 4,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Viimeisen vuosineljänneksen volyymejä nosti etenkin vilkas marraskuu, jolloin myynti nousi 3,3 prosenttia ja kävijöitä oli yli kuusi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Myynti ja kävijämäärät kasvoivat pääkaupunkiseudulla huomattavasti muuta maata enemmän.

Koko vuoden 2024 kauppakeskusten kokonaismyynti nousi nimellisesti 1,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Inflaatiokorjattuna myynnin muutos painui 0,2 prosenttia negatiiviseksi. Kävijöitä kauppakeskuksissa oli vuonna 2024 4,4 prosenttia edellistä vuotta enemmän.

Kauppakeskusten merkittävistä toimialoista kauneus- ja hyvinvointipalvelujen myynti jatkoi vahvaa kasvuaan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin myyntiä kertyi lähes kymmenen prosenttia edellistä vuotta enemmän. Myös kauneuden ja terveyden tuotteiden myynnin vahva kehitys jatkui. Koko vuonna kauneus- ja hyvinvointipalvelujen myynti kasvoi yli 13 ja kauneuden ja terveyden tuotteiden lähes yhdeksän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kahvila- ja ravintolapalvelujen myynti piristyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin myynti nousi 3,5 prosenttia edellistä vuotta korkeammaksi. Koko vuoden tasolla kahviloiden ja ravintoloiden myynti kuitenkin laski hienoisesti. Päivittäistavara- ja tavaratalokaupan myynnin viimeisen vuosineljänneksen kasvu jäi reiluun prosenttiin, eli reaalisesti hyvin lähelle nollatasoa. Muodin ja asusteiden, vapaa-ajan tuotteiden, sisustamisen ja kodintarvikkeiden sekä viihde- ja vapaa-ajanpalvelujen myynti jäi kauppakeskuksissa edellistä vuotta matalammaksi sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuoden tasolla.

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli vuoden lopussa koko maassa keskimäärin 96,1 prosenttia, eli lähes prosenttiyksikön korkeampi kuin edellisen vuosineljänneksen lopussa. Käyttöasteet nousivat kaikilla alueilla. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten suurten kaupunkiseutujen kauppakeskuksissa liiketiloista oli syyskuun lopussa vuokrattuna 97,5 prosenttia. Myös pääkaupunkiseudulla käyttöaste nousi jälleen yli 96 prosenttiin ja pienempien kaupunkien kauppakeskusten lähes 95 prosenttiin.

Tulokset perustuvat Suomen kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 50 kauppakeskusta. Vertailukelpoisesta indeksistä on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit.