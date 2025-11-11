Kauppa lopetti suositun ilta-alennuksen – SSS: Syynä asiakkaiden käytös

Salolainen S-market luopui käytännöstä, jonka mukaan paistopisteen tuotteita myytiin ilta-aikaan 60 prosentin alennushinnalla. Asiasta kertoo Salon Seudun Sanomat.

Päätöksen taustalla oli asiakkaiden käytös. Marketpäällikkö Kari Määttä kertoo SSS:lle, että jo iltakuuden jälkeen tietyt asiakkaat lastasivat ostoskärryihinsä isoja määriä paistopisteiden tuotteita ja odottelivat kaupassa sen aikaa, kunnes saavat ostettua tuotteet isolla alennuksella iltakahdeksan jälkeen.

Samalla yksittäisten asiakkaiden käytös johti siihen, että illalla paistopisteen tuotteita ei riittänyt enää muille asiakkaille.

Ilmiö kasvoi niin merkittäväksi, että kaupassa notkuvat ilta-alennusta odottavat asiakkaat alkoivat erottua selvästi. Kauppa luopui ilta-alennuksista saadakseen tämän ilmiön loppumaan.

Monissa S-marketin kaupoissa on käytössä ilta-alennus. Se tarkoittaa sitä, että punalaputetuista 30 prosentin alennustuotteista saa kaupan viimeisinä aukiolotunteina 60 prosentin alennuksen.

Vaikka salolainen S-market lopetti paistotuotteiden ilta-alennuksen, muita kaupan alennustuotteita on mahdollista edelleen ostaa 60 prosentin alennuksella viimeisen aukiolotunnin aikana.