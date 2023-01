Kaupan alalle tavoitellaan 200 euron palkankorotuksia

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajia edustava Kaupan liitto aloittivat tänään neuvottelut kaupan alan työehtosopimuksista ja palkoista.

PAMin hallitus on linjannut liiton tavoitteeksi neuvotteluissa palkankorotukset, jotka vertautuvat Saksan teollisuudessa saavutettuihin korotuksiin. Liitto haluaa myös turvata työntekijöiden ostovoiman pysymisen kiihtyneessä inflaatiotilanteessa.

– PAM katsoo, että työntekijät paitsi ansaitsevat myös tarvitsevat palkankorotuksen elämisen kallistuessa. Olemme asettaneet tavoitteeksemme neuvottelukierrokselle Saksan teollisuuden palkankorotustason, osana SAK:laisten ammattiliittojen muodostamaa palkkaliittoa. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi kaupan alan työntekijöille noin 200 euron palkankorotuksia, kertoo PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että kaupan alan yrityksillä on palkanmaksuvaraa sillä alan suurimmat yritykset ovat tehneet viime vuosina ennätystuloksia.

– Kustannusten kasvu ei ole pienentänyt yritysten katteita, vaan pikemminkin päinvastoin. Katsomme, että alalla palkankorotusvaraa on. Kyse on myös oikeudenmukaisuudesta ja vastuunkannosta. On oikein, että työntekijöillekin kuuluu osansa yritysten hyvästä tuloskehityksestä. Kaupan alan yritysten menestys on kuitenkin merkittäviltä osin juuri työntekijöiden ja heidän työnsä ansiota, Rönni-Sällinen perustelee.

Palkankorotusten lisäksi PAM tavoittelee neuvotteluissa parannuksia kaupan työehtosopimuksen sisältöihin. Näitä asioita ovat muun muassa osa-aikatyöntekijöiden aseman parantaminen, palkkaperusteiden kehittäminen, työhyvinvoinnin edistäminen sekä luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantaminen.

Nykyiset työehtosopimukset ja työrauha ovat voimassa 31. tammikuuta 2023 saakka.