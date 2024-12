Kauko-ohjattava konetykki tukee taistelua etulinjassa

Ukrainan asevoimat on esitellyt uuden kauko-ohjattavan konetykin, jota voidaan käyttää etulinjasta. Asiasta kertoo BFBS.

Perinteisesti konekiväärimiehet ovat olleet vihollisen ykköskohteita taistelukentällä. Ukrainalaisen Roboneers-yhtiön valmistaman Šablia-robottitykin ansiosta rintaman puolustaminen on kuitenkin aavistuksen turvallisempaa.

Šablia tarkoittaa ukrainaksi sapelia. Ukrainan digitalisaatioministeri Myhailo Fedorov kertoi tykistä ensimmäisen kerran tammikuussa, mutta nyt siitä on saatu kehitettyä toimiva versio.

– Šablia on luodinkestävä automatisoitu konetykkijärjestelmä, joka auttaa sotilaita tuhoamaan vihollisen etänä. Kauko-ohjauksen ansiosta tykki suojaa konekiväärimiesten henkeä ja terveyttä, Fedorov kommentoi tuolloin Telegramissa.

Nyt Itä-Ukrainassa taisteleva Zaporizhzhian 37. moottorisoitu jalkaväkipataljoona on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jossa Šablialla ammutaan.

Ennen käyttöönottoa Šablia asennetaan kolmijalan päälle. Tämän jälkeen siitä vedetään kaapeli takalinjaan, josta tykkiä voidaan kauko-ohjata. Kaapelin ansiosta tykki onkin lähes immuuni venäläisten elektroniselle sodankäynnille, joka tavallisesti hankaloittaa langattomasti kauko-ohjattujen välineiden kuten droonien käyttöä.

Kaapelin avulla tykki saa myös virtaa, joten se ei ole riippuvainen akuista.

Roboneers-yhtiön mukaan tykki painaa vain 180 kiloa. Se kykenee pyörimään akselinsa ympäri neljässä sekunnissa sekä iskemään jopa kahden kilometrin päässä sijaitsevaan kohteeseen. Tykki on varustettu tarkoilla kameroilla, laseretäisyysmittarilla sekä lämpökameralla.

Pataljoonan julkaisemalla videolla näkyy, että tykkiä ohjataan Steam Deck -videopeliohjaimella, jossa on pieni ruutu suoraa kuvaa varten.

Tulevaisuudessa Roboneers-yhtiö tavoittelee Šablian asentamista kauko-ohjatulle liikkuvalle alustalle, joka lisäisi järjestelmän tulivoimaa entisestään.

This is ‘Shablya’, a remote-controlled machine gun turret used by Ukraine’s military

It’s being used for frontline operations and to improve personnel safety

📺 Watch here 👇 pic.twitter.com/66iZrn4Dvj

— BFBS Forces News (@ForcesNews) November 28, 2024