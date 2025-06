Venäjän öljy-yhtiöiden tilanteen arvioidaan muuttuneen yhä tukalammaksi.

Ukrainan hallinnon alainen CSCIS-tiedotuskeskus esittelee Rosneftin, Lukoilin, Gazprom Neftin, Surgutneftegazin, Tatneftin, Bashneftin ja Russneftin tulosta vuoden 2024 ja vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lukuja kuvaillaan ”katastrofaalisiksi”.

Yhtiöiden nettovoitto oli vuosi sitten 5,3 miljardia euroa, mutta tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla tappiota kertyi 4,6 miljardia euroa.

Venäläisen öljysektorin tulos romahti jo ennen raakaöljyn markkinahinnan laskua huhtikuussa.

– Vaikuttaa siltä, että vuoden 2025 toisesta vuosineljänneksestä tulee mahtava. Talouspakotteet toimivat, CSCIS kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Gazprom Neftin toimitusjohtaja Aleksandr Dyukov sanoi aiemmin, että venäläisillä energiayhtiöillä on vaikeuksia ylläpitää nykyistä tuotantotahtia. Ne ovat joutuneet turvautumaan vaikeasti saatavilla oleviin esiintymiin, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Yli 60 prosenttia Gazprom Neftin tuotannosta tulee näistä lähteistä.

Laskevien raaka-ainehintojen ohella Kremlille riskejä aiheuttavat talouspakotteet ja öljykuljetuksiin käytettävään varjolaivastoon kohdistetut vastatoimet. Asiantuntijoiden mukaan presidentti Vladimir Putinilla on yhä suurempia vaikeuksia rahoittaa sotakoneistoaan kohonneen inflaation ja muiden talousvaikeuksien vuoksi.

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 7, 2025