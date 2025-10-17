”Katastrofaalisia virheitä” – Hamas-johtajan poika juonsi BBC:n Gaza-ohjelmaa

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Gaza-dokumentin on todettu rikkoneen maan viestintäviranomaisen eli Ofcomin säännöksiä.
Gaza: Kuinka sotatoimialueella selvitään (Gaza: How to Survive a Warzone) -dokumentin julkaisuun liittyi selvityksen mukaan ”katastrofaalisia virheitä”. Sen juontajana toiminut 13-vuotias poika paljastui Hamasin apulaismaatalousministerin pojaksi. Tätä yhteyttä ei mainittu julkaisussa, Telegraph kertoo.
BBC:n toiminta vaaransi Ofcomin mukaan korkealla tasolla olleen luottamuksen brittimedian ohjelmiin. Yleisradioyhtiötä vaaditaan kertomaan puutteista BBC Two -kanavalla parhaaseen katseluaikaan.
Ofcom arvioi, että harhaanjohtavan materiaalin julkaisu lukeutui vakavimpiin laiminlyönteihin, joita mediatoimija voi tehdä. Helmikuussa julkaistu dokumentti vedettiin pois BBC:n ohjelmistosta sisäisen selvityksen jälkeen.
BBC:llä oli jo kuukautta ennen julkaisua pohdittu, oliko Hoyo Films -yhtiö varmistunut tuotannossaan siitä, ettei esimerkiksi päähenkilöllä ole yhteyksiä terroristijärjestö Hamasiin. Näitä epäilyjä ilmeisesti ei tutkittu riittävällä tavalla.
Juontajan perheelle maksettiin noin 900 euroa, minkä lisäksi hän sai lahjakortin tietokonepeliin ja käytetyn matkapuhelimen. Näiden yhteisarvo oli noin 2 000 euroa.
Britannian yleisradioyhtiössä käsiteltiin keväällä lukuisia muita skandaaleja. Eräs Gaza-ohjelma peruttiin sen ohjaajan sanottua, että Israel ”massamurhaa palestiinalaisia”. Yhtiön HR-osasto ohjattiin myöhemmin laajentamaan henkilöstön koulutusta antisemitismiä vastaan.
– Olemme pahoitelleet tapausta ja hyväksymme Ofcomin päätöksen kokonaisuudessaan, BBC:n tiedottaja sanoo Telegraphille.