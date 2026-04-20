Kasteet, häät ja hautajaiset muuttuvat 2030 – uusia tapoja käyttöön

Suomen evankelis-luterilainen kirkko uudistaa kirkollisten toimitusten kirjan, joka määrittää muun muassa kasteen, vihkimisen ja hautaan siunaamisen kulun. Tavoitteena on lisätä joustavuutta ja huomioida paremmin ihmisten erilaiset elämäntilanteet.
Uudistus käynnistyi kirkolliskokouksen aloitteesta vuonna 2025, ja työn on määrä valmistua 2029. Uudet toimitukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2030. Hankkeella on laaja vaikutus: kirkollisiin toimituksiin osallistuu vuosittain yli kaksi miljoonaa ihmistä.
Keskeinen muutos on toimitusten joustavoittaminen. Kirkossa halutaan huomioida aiempaa paremmin perheiden monimuotoisuus ja yksilölliset toiveet. Samalla uudistetaan kieltä, rukouksia, musiikkia sekä toimituksissa käytettäviä symboleja.
Kirkkohallituksen projektipäällikkö Kirsi Erkaman mukaan tavoitteena on lisätä vaihtoehtoja ja symbolisia tapoja.
– Pyrimme aiempaa laajempaan joustavuuteen. Ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia, ja yksilöllisille toiveille halutaan antaa enemmän tilaa, Erkama sanoo.
Hän nostaa esiin esimerkiksi vihkimisen yhteyteen uusia symbolisia elementtejä.
– Sormusten vaihdon rinnalla voi olla muita symbolitekoja, kuten yhteisen kynttilän sytyttäminen.
Uudistuksessa valmistellaan myös kokonaan uusia rukoushetkiä eri elämäntilanteisiin. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi lasta odottavan siunaus, eläkkeelle siirtyminen tai rukoushetket kriisitilanteissa, kuten avioeron tai keskenmenon yhteydessä.
Lisäksi tavoitteena on selkiyttää kirkollisiin toimituksiin liittyvää teologiaa ja tehdä siitä johdonmukaisempaa. Erkaman mukaan sisältö pysyy kristillisessä perinteessä, mutta ilmaisua ja kieltä halutaan kehittää ymmärrettävämmäksi.
Uudet toimitukset laaditaan ainakin suomeksi, ruotsiksi ja saamen kielillä. Niistä on tarkoitus tehdä myös selkokielisiä ja käännöksiä muille yleisille kielille.
Uudistustyötä valmistellaan avoimesti. Ensimmäisiä luonnoksia esitellään toukokuussa Järvenpäässä järjestettävässä seminaarissa, johon voivat osallistua niin seurakuntien työntekijät, luottamushenkilöt kuin muut aiheesta kiinnostuneet.
Kirkollisten toimitusten uudistamisesta on keskusteltu kirkossa useita vuosia. Tarve on noussut esiin muun muassa koulutuksissa ja piispainkokouksessa. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on noin 3,5 miljoonaa jäsentä, ja se on maan suurin uskonnollinen yhteisö.