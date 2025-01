Käsittämätöntä toimintaa rautateillä – ”suuronnettomuuden vaara”

Osa raskaan ajoneuvon kuljettajista ei soita hätäkeskukseen, vaikka heidän ajoneuvonsa olisi jumiutunut tasoristeykseen, sillä he eivät tunnista tilannetta akuutiksi vaaraksi.

Pahimmillaan reaktiot ovat vaihdelleet pomolle tai numerotiedusteluun soittamisesta siihen, että ilmoittamisen sijasta aletaan laittaa puutavara-auton nosturia kuntoon, jotta kuormaa saisi kevenemään, kertoo Fintrafficin raideliikenteenohjauksen tiimipäällikkö Hannu Viitanen Suomen Kuljetusturvan tiedotteessa.

Tieto liikenteenohjaukselle tasoristeysvaarasta onkin joskus tullut ohikulkijoilta eikä kuljettajalta.

– Niissä tilanteissa on aina olemassa suuronnettomuuden vaara, varoittaa Erkki Heiskanen Suomen Kuljetusturva Oy:stä.

– Jos tasoristeyksessä kiinni olevaan raskaaseen ajoneuvoon törmää matkustajajuna, onnettomuuden uhrimäärä voi olla suuri. Vaarallisia aineita kuljettavan junan törmäykseen puolestaan liittyy suuri ympäristöonnettomuuden riski.

Onnettomuusvaara on luonnollisesti suurin talvella, kun tasoristeys on jäinen ja liukas. Silloin tasoristeykseen on tultava varovasti, mutta kuitenkin sellaisella vauhdilla, että kiinnijäämisen vaaraa ei ole, mikä vaatii Heiskasen mukaan suurta tarkkaavaisuutta ja erityisesti ennakointia.

Kun ajoneuvo jää kiinni tasoristeykseen on aina kyseessä välitön vaaratilanne. Onnettomuuden torjumiseksi on tärkeää toimia tilanteessa oikein. Ajoneuvosta pitää poistua heti ja ilmoittaa 112:lle ajoneuvon kiinnijäännistä.

Hätäkeskus pyytää sijaintitietoja, joiden perusteella tasoristeys paikannetaan. Hätäkeskuksesta tieto välittyy liikenteenohjauskeskukseen, joka keskeyttää rataosuuden liikenteen välittömästi tiedon saatuaan. Jokaisen tasoristeyksen rakenteissa on tietokilpi, josta löytyy tasoristeyksen nimi. Sen perusteella tasoristeys on nopeasti paikannettavissa.

Tärkeintä on kuitenkin, että ilmoitus hätäkeskukselle tehdään viiveettä. Alustavaan paikannukseen riittää jo tieto siitä, millä tiellä tai minkä kaupunkien välillä tasoristeys on. Rautatieliikenne pitää keskeyttää ensin, vasta sen jälkeen voidaan aloittaa toimenpiteet ajoneuvon irrottamiseksi.

Paikantamista helpottaa myös, jos soittaja käyttää 112-sovellusta. Tällöin hätäkeskus saa sijaintitiedot soiton yhteydessä myös sen kautta.