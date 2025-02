”Käsittämätöntä” – huumeidenkäyttäjät piinaavat metroasemaa

16-vuotias espoolainen nuorisovaltuutettu Kaisa Pohjanmaa ottaa kantaa julkisen liikenteen turvallisuuteen ja erityisesti ongelmiin, jotka ilmenevät aseman alueella ja muilla julkisilla paikoilla, kuten ostoskeskuksissa. Hän pitää ongelmallisena päihteiden ja huumeiden vaikutuksen alaisena olevien henkilöiden läsnäoloa ja häiritsevää käyttäytymistä.

– On hyvin surullista, että meillä Espoossakin riittää näitä henkilöitä, jotka ovat syystä tai toisesta syrjäytyneet ja viettävät päivänsä päihteiden ja huumeiden vaikutuksen alaisena. Julkiset paikat, kuten juuri metroasemat, eivät kuitenkaan saa olla sallittuja oleilupaikkoja heille, hän toteaa Länsiväylän mielipidekirjoituksessaan.

Pohjanmaa kertoo huomanneensa kyseisen ongelman erityisesti kauppakeskus Niityssä ja Niittykummun metroasemalla Espoossa. Tilanne on sama kellonajasta riippumatta.

– Kuljen aseman kautta päivittäin useita kertoja ja ongelma narkomaanien kanssa on aito ihan jokaisena kellonaikana. On ihan sama oletko asemalla aamukuudelta, puoliltapäivin vai iltayhdeksältä, on asemalla aina joko yksittäisiä tai porukka narkomaaneja, hän toteaa.

Pohjanmaan mukaan ihmiset huumeiden vaikutuksen alaisina lähestyvät sivullisia kysymään viattomia kysymyksiä muun muassa kellonajasta, mutta heidän tilansa on hänestä hyvin ahdistava erityisesti hänen kaltaiselleen yksin kulkevalle nuorelle naiselle.

– Usein nämä henkilöt jäävät keskustelemaan ja kun keskustelun haluaisi lopettaa päätyvät he seuraamaan sinua eivätkä jätä rauhaan, hän kertoo.

Pohjanmaa peräänkuuluttaa, että asiaan tulee puuttua tehokkaammin. Hänen mukaansa metroasemilla ole yhtä tai kahta järjestyksenvalvojaa enempää, ja järjestyksenvalvojat eivät puutu häiritsevään käytökseen, ellei se muutu väkivaltaiseksi.

– Tähän on saatava parannus. Jokaisella espoolaisella on oikeus käyttää metroa ja sen asemia ilman ahdistavaa ja pelottavaa käytöstä huumeissa olevilta ihmisiltä. Vaikka järjestyksenvalvonnan lisääminen on kallis toimi, on siihen tartuttava nyt etenkin talviaikaan, kun ongelma on aito joka puolella Espoota, hän linjaa.