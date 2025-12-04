Karut seuraukset Suomelle – Ukrainan neuvotteluissa vaarallinen suunta

Mikäli Ukrainan sota sovitaan Venäjälle edullisella tavalla, on sillä karuja seurauksia Suomellekin, arvioi europarlamentaarikko (kok./EPP) Mika Aaltola.

– Olen sodan alusta varoittanut, että Ukrainan ratkaisu koskee myös Suomea, jos Venäjä saa tahtonsa lävitse, ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Aaltola toteaa X:ssä.

Hänen mukaansa Yhdyvaltojen ja Venäjän välille on hahmottumassa ”turvallisuusjärjestely”, joka uhkaa jäädyttää sodan Venäjän ehdoilla, heikentää Naton läsnäoloa Euroopassa ja palauttaa suurvaltojen etupiirilogiikan.

– Kun Ukraina pakotetaan puskurivaltioksi, kun Naton itäisen sivustan joukko- ja asejärjestelmärajoituksisya aletaan neuvotella ja kun Euroopan rooli typistyy sivustakatsojaksi, seuraukset eivät jää Kiovaan, ne näkyvät myös Suomen rajalla ja koko pohjoisella puolustuslinjalla, Mika Aaltola jatkaa.

Yhdysvaltain ja Venäjän väliset järjestelyt näyttävän Aaltolan mukaan muotoutuvan tavalla, joka heikentäisi merkittävästi Naton pelotetta ja kasvattaisi Venäjän liikkumatilaa Itämeren ja Arktiksen alueilla.

– Ukrainan mahdollinen neutralisointi, joukko- ja asejärjestelmien rajoitukset sekä eurooppalaisten pakottaminen taloudelliseen ”normalisointiin” loisivat ympäristön, jossa Venäjän sodasta oppinut ja mobilisoitu sotakone kohdataan entistä lähempänä ja vähäisemmällä liittolaisten läsnäololla.

Suomelle tämä kaikki tarkoittaisi Aaltolan mukaan nykyistä epävarmempaa turvallisuusympäristöä, kasvavaa painetta vahvistaa omaa puolustusta sekä tarvetta omaehtoisiin EU-ratkaisuihin.