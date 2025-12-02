Verkkouutiset

Venäjän BM-27 Uragan -raketinheitin Ukrainan rintamalla. / Zvezda

Karut luvut Ukrainasta: Rintamalla on mennyt yhtä huonosti alkuvuodesta 2024

Venäjän joukot ovat edenneet yllättävällä suunnalla.
Venäjän asevoimat on pitänyt viime kuukausien aikana yllä painetta Ukrainan rintaman eri osissa. Kiivaita taisteluita on käyty Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin ohella myös esimerkiksi Harkovan alueen itäosissa.

Ukraina on yrittänyt tukkia venäläisten paikallista läpimurtoa Huljaipolen lähellä Zaporižžjan alueella. Osa vastahyökkäyksistä on onnistunut, mutta Kremlin on silti onnistunut miehittää lisää maa-aluetta syksyn aikana.

Sotatilannetta seuraavan ukrainalaisen DeepState-sivuston mukaan Venäjä miehitti marraskuussa 505 neliömetriä eli lähes kaksi kertaa niin paljon kuin syyskuussa. Siitä 40 prosenttia oli Huljaipolen lähialueella.

Analyytikko Konrad Muzykan laskelmissa luku on tätäkin suurempi. Venäläisjoukot saivat hänen mukaansa haltuunsa yli 700 neliökilometriä. Marraskuu oli näin ollen Ukrainan kannalta synkin kuukausi tammikuun 2024 jälkeen.

– Huljaipolen rintaman vakauttaminen on tällä hetkellä suurin haaste, Muzyka kirjoittaa X:ssä.

Asiantuntija on jakanut päivittäisen seurannan, jossa on listattu Venäjän etenemistä 1.–30. marraskuuta eri alueilla. Seurannasta käy ilmi, että esimerkiksi Sumyn alueen rintamatilanne pysyi avointen lähteiden perusteella täysin vakaana marraskuussa.

Kupjanskin, Kreminnan ja Kramatorskin suunnalla oli Ukrainan kannalta haastavia hetkiä, mutta esimerkiksi Pokrovskin tilanne pysyi yllättävän vakaana intensiivisistä taisteluista huolimatta. Suurin osa Venäjän etenemisestä kirjattiin Huljaipolen lähellä.

