Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuvakaappaus videolta. X

Karu video: Koiranulkoiluttaja joutui hyökkääjän ”ihmissafarin” kohteeksi Hersonissa

  • Julkaistu 26.08.2025 | 11:07
  • Päivitetty 26.08.2025 | 11:44
  • Sota Ukrainassa
Venäläiset droonipilotit tiputtavat tarkoituksella kranaatteja siviilien päälle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

”Ihmissafariksi” kuvatussa toiminnassa venäläiset droonipilotit pudottavat tarkoituksellisesti kranaatteja kadulla kulkevien siviilien päälle ja lataavat videoita tapahtuneesta nettiin.

Ukrainassa olevan yhdysvaltalaistoimittaja Zarina Zabrisky jakamalla videolla näkyy, kuinka drooni pudottaa kranaatin koiraa kävelyttämässä olleen miehen lähelle.

– Selkeästi järkyttyneenä mies jatkaa kävelemistä raahaten loukkaantunutta koiraa perässään, Zabrisky kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Video on Zabriskyn mukaan kuvattu Hersonissa. Hänen mukaansa videon taustalle on laitettu soimaan venäläinen pop-kappale, ja propagandavideon otsikkotekstiksi oli kirjoitettu ”me emme sääli ketään”.

Video on katsottavissa alla olevassa upotuksessa.

Sodan rintamalinja kulkee Hersonin kaupungin vieressä kulkevan joen kohdalla. Kaupunki oli Venäjän miehittämänä sodan alkuvaiheessa, kunnes Ukraina onnistui vapauttamaan sen.

Hyökkääjän droonit yltävät helposti Hersonin keskustassa asuvien siviilien asuinalueille. Siviileihin tarkoituksella kohdistetut iskut ovat sotarikoksia.

Venäläisten on arvioitu käyttävän Hersonin siviilejä harjoitusmaaleina koulutuksessa oleville droonipiloteille.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)