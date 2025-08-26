Karu video: Koiranulkoiluttaja joutui hyökkääjän ”ihmissafarin” kohteeksi Hersonissa

”Ihmissafariksi” kuvatussa toiminnassa venäläiset droonipilotit pudottavat tarkoituksellisesti kranaatteja kadulla kulkevien siviilien päälle ja lataavat videoita tapahtuneesta nettiin.
Ukrainassa olevan yhdysvaltalaistoimittaja Zarina Zabrisky jakamalla videolla näkyy, kuinka drooni pudottaa kranaatin koiraa kävelyttämässä olleen miehen lähelle.
– Selkeästi järkyttyneenä mies jatkaa kävelemistä raahaten loukkaantunutta koiraa perässään, Zabrisky kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Video on Zabriskyn mukaan kuvattu Hersonissa. Hänen mukaansa videon taustalle on laitettu soimaan venäläinen pop-kappale, ja propagandavideon otsikkotekstiksi oli kirjoitettu ”me emme sääli ketään”.
Video on katsottavissa alla olevassa upotuksessa.
Sodan rintamalinja kulkee Hersonin kaupungin vieressä kulkevan joen kohdalla. Kaupunki oli Venäjän miehittämänä sodan alkuvaiheessa, kunnes Ukraina onnistui vapauttamaan sen.
Hyökkääjän droonit yltävät helposti Hersonin keskustassa asuvien siviilien asuinalueille. Siviileihin tarkoituksella kohdistetut iskut ovat sotarikoksia.
Venäläisten on arvioitu käyttävän Hersonin siviilejä harjoitusmaaleina koulutuksessa oleville droonipiloteille.
🔴 “We pity no one,” says a caption to this video.
A Russian drone drops explosives on a man walking his dog in Kherson suburb.
Visibly in shock, the man keeps walking, dragging the injured dog after him.
The video is shot/shared by Russians on Telegram, w/ a Russian pop song pic.twitter.com/ZOx8cXseXD
— Zarina Zabrisky 🇺🇸🇺🇦 (@ZarinaZabrisky) August 25, 2025