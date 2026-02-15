Karu luku: 60 prosenttia uskoo Suomen turvallisuuden olevan uhattuna

60 prosenttia suomalaisista uskoo maan turvallisuuden olevan uhattuna, selviää Eurobarometrin tuoreesta turvallisuuteen painottuvasta mielipidekyselystä.
Suomalaisvastaajista 15 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 45 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan Suomen turvallisuus on uhattuna. Jokseenkin eri mieltä oli 27 prosenttia ja täysin eri mieltä yhdeksän prosenttia vastaajista.
Korkeista luvuista huolimatta suomalaiset ovat luottavaisempia kuin muut eurooppalaiset keskimäärin. Kaikista eurooppalaisista jopa 68 prosenttia uskoi maansa turvallisuuden olevan uhattuna, kun taas eri mieltä oli vain 27 prosenttia.
Eniten huolissaan maansa turvallisuudesta olivat ranskalaiset, alankomaalaiset ja tanskalaiset. Vähiten huolissaan olivat tšekkiläiset, kroatialaiset ja slovenialaiset.
Henkilökohtaisen turvallisuutensa suhteen suomalaiset ovat kuitenkin luottavaisia. Vain 27 prosenttia uskoi sen olevan uhattuna, 70 prosentin ollessa eri mieltä.
Muista eurooppalaisista henkilökohtaisen turvallisuutensa puolesta pelkäsi 42 prosenttia, 51 prosentin ollessa eri mieltä.
Vastauksissa korostui suomalaisten erimielisyys siitä, luottavatko he EU:n kykyyn vahvistaa maanosan turvallisuutta ja puolustuskykyä. Tähän luotti suomalaisista vain 52 prosenttia, 45 prosentin ilmaistessa epäluottamuksensa.
Epäluottamus näkyi myös siinä, että 37 prosenttia suomalaisvastaajista piti EU:n panostuksia turvallisuuteen ja maanpuolustukseen riittämättöminä. Suomen omia toimia piti riittämättöminä vain 19 prosenttia vastaajista.
Sopivana Suomen puolustusinvestointeja piti 60 prosenttia vastaajista, ja 13 prosenttia ajatteli Suomen käyttävän niihin liikaa rahaa.
Kyselytutkimus tehtiin tammi-helmikuussa, ja siihen osallistui Suomesta 1 202 vastaajaa.