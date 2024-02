Karu kuva asuntokaupasta, syöksy jatkui tammikuussa

Asuntokaupan alavire jatkui taas tammikuussa loppuvuoden piikin jälkeen, kertoo Nordean ekonomisti Juha Kostiainen. Hän on jakanut X:ssä tilastokuvan, joka näyttää kauppamäärien rajun pudotuksen.

Loppuvuonna asuntokauppaa piristi ensiasunnon ostajien tulo markkinoille, sillä ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta päättyi tämän vuoden alkuun. Vastaavasti samalla varainsiirtoveroprosentteja alennettiin sekä kiinteistöjen että asunto-osakkeiden osalta.

Uudisasuntojen kauppa ei ole päässyt toipumaan lainkaan, vaan lukumääräisesti kaupat ovat vajonneet Kostiaisen jakaman graafin mukaan noin sadan kappalemäärän kohdalle Suomessa.

Asuntomarkkinoille on usealla taholla on ennustettu pysyvämpää käännettä parempaan etenkin vilkkaamman joulukuun jälkeen.

– ”Nousu on käynnistynyt, pohjat on takana” -ennustajat voi vielä graafin perusteella ylpeillä taidoillaan, jos helmikuu on yhtä vilkas ja hyvä kuin tammikuu, kommentoi asiaa sarkastisesti asuntosijoittaja Harri Huru.