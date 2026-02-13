Karu arvio: Amerikkalainen kotitalous maksaa tulleista noin 1100 euroa

Yhdysvaltalaiset yritykset maksavat 90 prosenttia tuontitullien korotuksista, selviää New Yorkin keskuspankin torstaina julkaistusta selvityksestä, josta uutisoivat kansainväliset mediat.
Vuonna 2025 tuontitavaroiden keskimääräinen tullitaso nousi 13 prosenttiin, kun se vielä vuoden alussa oli ollut vain 2,6 prosenttia.
Yhdysvaltalaiset yritykset ja kuluttajat kantavat edelleen suurimman osan vuonna 2025 asetettujen korkeiden tullien taloudellisesta rasituksesta, raportissa todetaan.
Kun tullitasot nousivat viime vuonna, vientimaat eivät laskeneet tavaroiden hintoja yrittäessään estää Yhdysvaltojen kysynnän laskua.
Sen sijaan viejät pitivät hintansa ennallaan ja siirsivät tullien kustannukset tavaroita maahantuoville yrityksille, jotka puolestaan reagoivat nostamalla tuotteiden hintoja kuluttajille.
Saksassa toimiva riippumaton tutkimuslaitos, Kielin talousinstituutti kertoi viime kuussa julkaistussa raportissaan, että tullit ovat siirtyneet Yhdysvaltojen tuontihintoihin ”lähes täydellisesti”. Instituutin tutkijat analysoivat 25 miljoonaa kauppatapahtumaa ja havaitsivat, että esimerkiksi Brasiliasta ja Intiasta Yhdysvaltoihin vietävien tavaroiden hinnat eivät laskeneet.
Sen sijaan kauppavolyymit romahtivat. Tämä tarkoittaa, että viejät mieluummin vähensivät Yhdysvaltoihin toimitettujen tavaroiden määrää kuin laskivat hintoja, Kielin talousinstituutin raportissa todettiin.
Myös Yhdysvaltain kansallisen taloustutkimuslaitoksen mukaan tullien siirtyminen hintoihin oli ”lähes 100-prosenttista”. Tämä tarkoittaa, että Yhdysvallat maksaa hintojen nousun, eivät vientimaat.
Samoin yhdysvaltalainen veropolitiikkaan keskittynyt ajatushautomo Tax Foundation havaitsi, että vuonna 2025 tavaroihin kohdistuneet tullien korotukset kasvattivat kustannuksia jokaiselle amerikkalaiselle kotitaloudelle.
Tax Foundation arvioi, että vuoden 2025 tullikorotukset maksoivat keskimääräiselle amerikkalaiselle kotitaloudelle 1000 dollaria (noin 840 euroa). Vuonna 2026 tullit maksavat samalle kotitaloudelle 1300 dollaria (noin 1100 euroa).
Todellinen keskimääräinen tullitaso eli efektiivinen tullitaso on Tax Foundationin mukaan nyt 9,9 prosenttia, mikä on korkein taso sitten vuoden 1946.
Ajatushautomo arvioi, että presidentti Donald Trumpin Big Beautiful Bill -veronalennuspaketin mahdolliset taloudelliset hyödyt kumoutuvat kokonaan korkean tullitason takia.