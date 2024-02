Kartta näyttää: Tämä on maailman vaarallisin meriväylä

Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat jatkaneet ohjus- ja lennokki-iskuja Punaisellamerellä kulkevaa meriliikennettä vastaan.

Yli 20 valtion kansainvälinen koalitio on lähettänyt alueelle sota-aluksia, jotka ovat torjuneet suurimman osan hyökkäyksistä. Huthien asemia on lisäksi moukaroitu ilmaiskuilla.

Yhdysvallat ja Britannia toteuttivat helmikuun alussa kolmannen hyökkäyskierroksen kymmeniä huthikohteita vastaan. Huthit sanoivat kostavansa iskut ja jatkavansa hyökkäyksiään niin kauan kuin Israelin ja Hamasin välinen sota jatkuu.

Monet rahtialuksia operoivat yhtiöt ovat joutuneet vähentämään Suezin kanavan kautta kulkevaa liikennettä ja ohjaamaan laivansa Afrikan ympäri. Tämä pidentää toimitusaikoja ja nostaa lopulta kuluttajahintoja.

Viimeaikaisista välikohtauksista koostettu kartta osoittaa, kuinka Punaisellemerelle johtava Adeninlahti ja Bab al-Mandabin salmi ovat muodostuneet maailman vaarallisimmaksi meriväyläksi.

Joulukuussa muun muassa Maersk Hangzhou- ja Ardmore Encounter -aluksille yritettiin nousta luvatta. MV Marionaa uhkailtiin radiolla. Lennokit uhkasivat Dianella-, Sai Baba-, M/V Centaurus Leader -aluksia ja monia muita. Morning Tide- ja Star Nasia -laivat ilmoittivat helmikuun alussa mahdollisista ohjushyökkäyksistä.

Meriturvallisuuteen liittyviä välikohtauksia on ilmoitettu yli 50 kappaletta.

Here is an updated graphic of Iran & Houthi related maritime events, visual lists vessels along with type of incidents reported by maritime security organizations in the region 53 Incidents listed

[recent incidents highlighted red] pic.twitter.com/PnOwSOgq62

— Damien Symon (@detresfa_) February 6, 2024