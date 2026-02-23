Kartellimurhasta seurasi väkivallan ryöppy, turistitkin vaarassa

Meksikon etsityin kartellipomo ja Jaliscon uuden sukupolven kartellin eli CJNG:n johtaja Nemesio ”El Mencho” Oseguera Cervantes tapettiin Meksikon sotilasoperaatiossa. Valkoinen talo kertoi, että Yhdysvallat antoi operaatiolle tiedustelutukea.

Kuolema on aiheuttanut välittömästi laajoja levottomuuksia. Jengiläiset ovat sytyttäneet palamaan autoja ja liikekiinteistöjä ottaessaan yhteen Meksikon turvallisuusjoukkojen kanssa. Meksikon turvallisuuskabinetin mukaan yli 250 tiesulkua raportoitiin 20 Meksikon osavaltiossa. Maanantaina useimmat tiesulut oli kuitenkin jo poistettu.

Alueella on jumissa runsaasti turisteja. Yhdysvaltain ulkoministeriö kehotti amerikkalaisia ​​kansalaisia ​​osissa Meksikoa ”hakemaan suojaa ja pysymään asunnoissa tai hotelleissa”. Matkailijoita on jäänyt jumiin sen jälkeen, kun useat yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt keskeyttivät lennot Puerto Vallartaan.

Myös Suomen ulkoministeriö on julkaissut Meksikoa koskevan matkustustiedotteen oheen paikallisen täydennyksen. Sen mukaan Meksikon useissa osavaltiossa on suoritettu isoja poliisioperaatiota. Useissa kaupungeissa on raportoitu tiesulkuja, tulipaloja ja autopaloja. Jaliscon, Tamaulipaksen, Guanajuaton ja Michoacanin osavaltioissa on raportoitu poliisioperaatioita, joihin rikollisorganisaatiot ovat vastanneet tiesuluilla ja tuhopoltoilla. Ulkoministeriö varoitti sunnuntaina illalla, että tilanne voi äityä entistä väkivaltaisemmaksi, jonka vuoksi kehotetaan seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotteita ja ohjeita. jotkut alueen lentokentät saattavat olla tilapäisesti kiinni ja valtatiet poikki.

El Mencho johti CJNG-kartellia (Cártel de Jalisco Nueva Generación), joka perustettiin suunnilleen vuonna 2010. El Menchon johdolla kartelli laajeni nopeasti useisiin Meksikon osavaltioihin. Se erikoistui erityisesti metamfetamiinin ja fentanyylin tuotantoon ja vientiin ja rakensi kansainvälisiä salakuljetusreittejä Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja Aasiaan. Kartelli on ollut sotilaallisesti organisoitu ja äärimmäisen väkivaltainen. Tuli tunnetuksi äärimmäisestä väkivallasta ja sotilaallisesta organisoitumisesta. Useiden arvioiden mukaan CJNG on yksi Meksikon voimakkaimmista ja parhaiten aseistetuista rikollisjärjestöistä.

El Menchoa ja hänen kartelliaan on pidetty uuden kartellisukupolven symbolina. Uusi kartellipolvi on aiempaa hajautetumpi mutta militaristisempi ja hyödyntää ahkerasti muun muassa sosiaalista mediaa.

Uutiskanava CNN:lle puhunut asiantuntija David Saucedo arvioi, että El Menchon kuolema voi laukaista uuden väkivalta-aallon Meksikossa. Perusteluna on, että El Menchoa haavoittui kuolettavasti kun häntä oltiin kuljettamassa sairaalaan.

– Tämä ei näyttänyt olevan vain operaatio El Menchon kiinniottamiseksi, vaan hänen tuhoamisekseen, tappavan voiman käyttämiseksi hänen kaatamisekseen, Saucedo sanoi CNN:lle.

– Rikollisessa alamaailmassa tällaisia ​​toimia ei vain jätetä huomiotta. Reaktio on se, mitä näemme nyt: huumeterrorismia, saartoja ja tulipaloja ruokakaupoissa ympäri Meksikoa.

Saucedon mukaan täysimittainen kartellisota Meksikon valtiota vastaan on aivan mahdollinen skenaario.

Samalla CJNG-kartelli on todennäköisesti sekaannuksen tilassa. Uusi johtaja ei ole aivan selvä, sanoo kartelliasiantuntija. El Menchon poika Ruben Oseguera Gonzalez (El Menchito) on vankilassa Yhdysvalloissa, eikä muilla El Menchon jälkeläisillä ole riittävästi vaikutusvaltaa. Niinpä tila ilman johtajaa voi laukaista sisäisen valtataistelun, mikä puolestaan voi heijastua myös kartellien keskinäiseen valtataisteluun.