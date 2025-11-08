Verkkouutiset

SDP:n teltta Hakaniemen torilla Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Karoliina Partanen: SDP hoitaisi taloutta veroja nostamalla

Kansanedustajan mukaan opposition talouslinja vaarantaisi työpaikat.
  • Julkaistu 08.11.2025 | 13:12
  • Päivitetty 08.11.2025 | 16:07
Matti Lepistö
Matti Lepistö
Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partanen iloitsee siitä, että työllisyys on noussut yksityisellä sektorilla. Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työllisiä oli syyskuussa 55 000 enemmän kuin vuosi sitten.

– Tähän suuntaan Suomessa pitää mennä, että työpaikkoja syntyy nimenomaan yksityiselle sektorille, ei julkiselle sektorille, Partanen sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Videon voi katsoa tätä klikkaamalla.

SDP ja muu oppositio ovat arvostelleet hallitusta siitä, että tavoite 100 000 uudesta työpaikasta ei ole toteutunut. SDP on myös toistuvasti muistutellut, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen jälkeen Suomessa oli ennätyksellisen hyvä työllisyystilanne.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja kertoo videohaastattelussa, mitä hyvien työllisyyslukujen takaa paljastuu.

– Viime hallituskaudella julkista sektoria paisutettiin velkarahalla ja sinne synnytettiin uusia työpaikkoja. Kun meille (hallitukselle) sanotaan, että perimme niin sanotusti ennätystyöllisyyden, niin se oli rakennettu velkarahalla ikään kuin valheeksi, Partanen sanoo.

Oppositiolla ei hänen mukaansa ole tarjota hallitukselle todellista vaihtoehtoa työllisyyden parantamiseksi.

– Olemme heiltä niitä kysyneet, ja emme ole oikeastaan saaneet mitään muuta kuin tyhjiä lupauksia ja viitteitä johonkin julkiseen keskusteluun ja uutisiin, Partanen ihmettelee.

Politiikan analyyseissa on arvioitu, että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ei ole talouslinjoiltaan niin vasemmalla kuin hänen edeltäjänsä Sanna Marin. Lindtman on väläytellyt julkisuudessa  miljardiluokan sopeutuksia, jos SDP nousee tulevissa eduskuntavaaleissa pääministeripuolueeksi.

Karoliina Partanen ei ole vakuuttunut Lindtmanin sopeutuspuheista. SDP ei ole Partasen mukaan juurikaan avannut, miten puolue taloutta oikeasti sopeuttaisi. SDP on hänen mukaansa puhunut lähinnä verojen korottamisesta.

– Viimeisin SDP:n vaihtoehtobudjetti sisälsi 3,5 miljardin euron veronkorotukset yrityksille. Tämä on se heidän todellinen vaihtoehtonsa. Sosialidemokraatit haluaa hoitaa Suomen taloutta veroja nostamalla, Partanen sanoo.

– Jos me oikeasti löisimme yritykselle 3,5 miljardin euron veromoukarin, niin sehän tarkoittaisi, että Suomesta häviäisi paljon työpaikkoja, hän jatkaa.

KATSO VIDEOHAASTATTELU:
SDP:n linja revitään palasiksi: Velkaa, veroja ja tyhjiä lupauksia

