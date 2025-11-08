Karoliina Partanen: SDP hoitaisi taloutta veroja nostamalla

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partanen iloitsee siitä, että työllisyys on noussut yksityisellä sektorilla. Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työllisiä oli syyskuussa 55 000 enemmän kuin vuosi sitten.

– Tähän suuntaan Suomessa pitää mennä, että työpaikkoja syntyy nimenomaan yksityiselle sektorille, ei julkiselle sektorille, Partanen sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

SDP ja muu oppositio ovat arvostelleet hallitusta siitä, että tavoite 100 000 uudesta työpaikasta ei ole toteutunut. SDP on myös toistuvasti muistutellut, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen jälkeen Suomessa oli ennätyksellisen hyvä työllisyystilanne.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja kertoo videohaastattelussa, mitä hyvien työllisyyslukujen takaa paljastuu.

– Viime hallituskaudella julkista sektoria paisutettiin velkarahalla ja sinne synnytettiin uusia työpaikkoja. Kun meille (hallitukselle) sanotaan, että perimme niin sanotusti ennätystyöllisyyden, niin se oli rakennettu velkarahalla ikään kuin valheeksi, Partanen sanoo.

Oppositiolla ei hänen mukaansa ole tarjota hallitukselle todellista vaihtoehtoa työllisyyden parantamiseksi.

Politiikan analyyseissa on arvioitu, että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ei ole talouslinjoiltaan niin vasemmalla kuin hänen edeltäjänsä Sanna Marin. Lindtman on väläytellyt julkisuudessa miljardiluokan sopeutuksia, jos SDP nousee tulevissa eduskuntavaaleissa pääministeripuolueeksi.

Karoliina Partanen ei ole vakuuttunut Lindtmanin sopeutuspuheista. SDP ei ole Partasen mukaan juurikaan avannut, miten puolue taloutta oikeasti sopeuttaisi. SDP on hänen mukaansa puhunut lähinnä verojen korottamisesta.

– Viimeisin SDP:n vaihtoehtobudjetti sisälsi 3,5 miljardin euron veronkorotukset yrityksille. Tämä on se heidän todellinen vaihtoehtonsa. Sosialidemokraatit haluaa hoitaa Suomen taloutta veroja nostamalla, Partanen sanoo.

