Takseja tolpalla Helsingissä. LEHTIKUVA / SAARA PELTOLA

Karmea tulos taksiratsiassa – ”Alan luotettavuus on palautettava”

  • Julkaistu 02.11.2025 | 12:26
  • Päivitetty 02.11.2025 | 14:32
  • Taksit
Kansanedustajan mukaan on välttämätöntä, että kuljettajalla on esimerkiksi puhdas rikosrekisteri.
Helsingissä kaksi kolmesta taksista ei läpäissyt lokakuun viimeisen päivän yhteisvalvontaa. Valvonnassa kirjoitettiin 12 sakkoa, eli joka kolmas tarkastettu taksi sai sakkolapun, ja osalle kirjattiin liikennevirhemaksu. Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) ottaa asiaan kantaa blogissaan.

– Puutteita oli muun muassa yritysten ja kuljettajien tietojen esittämisessä, mutta myös ajopäiväkirjoissa. Liikenneluvatkaan eivät olleet asiallisesti kunnossa. Puutteita oli myös hintatiedoissa ja ajoneuvoveron maksamisessa, Heinonen sanoo.

– Uskokaa tai älkää myös yksi taksiautoilijan epäilty rattijuopumus kirjattiin valvonnan yhteydessä. Listaan mahtui myös vakava piittaamattomuus ja kaksi ylinopeutta. Ei tämä oikein hyvältä näytä ja kuullosta, hän lisää.

Heinonen korostaa, että luotettavia takseja Helsingissä löytyy, ja hän itse käyttää vain Taksi Helsingin autoja. Hän varoittaa huijarifirmoista.

– Mutta koskaan – en koskaan – mene näihin muihin villeihin vapaisiin takseihin. En sen takia, että en halua menettää rahoja, mutta en myöskään turvallisuuden takia.

Heinonen pohtii taksilain uudistusta.

– Luotettava ja toimintavarma taksiliikenne on kokenut vakavan luotettavuusiskun taksilain uudistamisen myötä

Nyt lain korjaussarja on kansanedustajan mukaan tehtävä niin, että ihmisten luottamus taksialaan palautuu.

– Se vaatii valvottuja mittareita kaikkiin autoihin ja myös poliisille oikeuden pysäyttää ja ottaa autoilta taksioikeus pois. Uusien kuljettajien koulutus kestäisi jatkossa 21 tuntia ja nykyiset kuljettajat kävisivät seitsemän tunnin pakollisen lisäkoulutuksen, hän sanoo.

 – Palauttamisen kannalta on välttämätöntä, että kuljettajilla on puhdas rikosrekisteri ainakin päihde-, väkivalta- ja seksuaalirikosten, mutta myös petosten, muiden epärehellisyysrikosten ja maksuvälinerikosten osalta, Heinonen lisää.

Heinonen arvioi, että julkisuudessa esitetyt vaatimukset eivät ole kohtuuttomia.

– Ne eivät ole kohtuuttomia myöskään taloudellisessa mielessä. Nyt on kohtuullista palauttaa taksialan luotettavuus.

