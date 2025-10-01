Karjalan lennosto varautuu F-35-hävittäjiin

Karjalan lennostossa valmistaudutaan F-35-hävittäjien vastaanottoon vuonna 2028. Lennosto kertoo tiedotteessa, että infrastruktuurin mittavat rakennushankkeet Rissalan tukikohdassa etenevät suunnitellussa aikataulussa.

Tukikohdan rakennustyöt alkoivat vuonna 2023. Tulevia hävittäjiä varten rakennetaan suoja-, huolto-, koulutus- ja varastotiloja ja lentokenttärakenteita. Rakennustöiden arvioidaan kestävän vuoden 2027 loppuun asti.

– F-35-rakentaminen on lennostossa edistynyt suunnitellusti. Tämä on tärkeää toimintamme kannalta, koska rakennustyöt ovat toisistaan riippuvaisia ja samaan aikaan lennoston pitää pystyä toteuttamaan tehtäviään, kertoo Karjalan lennoston esikuntapäällikkö everstiluutnantti Samuli Tanttu.

Turvallisuusvaatimukset korkealla

F-35-infrastruktuurin rakentamisessa noudatetaan hävittäjien valmistaja Lockheed Martinin ja Yhdysvaltain hallinnon määräyksiä tukikohtarakenteiden turvallisuudesta.

Yhdysvaltain hallinto varmistaa suunnitelmien Design Review -tarkastuksissa, että rakennukset ja rakenteet vastaavat heidän ja valmistajan vaatimuksia. Kaikki tiukat tarkastukset on läpäisty menestykkäästi.

– Suomi on saanut kansainvälisiltä kumppaneilta myönteistä palautetta kyvystään toteuttaa vaativaa infrastruktuuria konevalmistajan vaatimusten mukaisesti. Tekniset ratkaisumme ja kykymme tarjota suojaa koneille on nähty edistyksellisinä. Puolustusvoimien, Puolustuskiinteistöjen, suunnittelijoiden ja rakentajien tiiviillä yhteistyöllä olemme onnistuneet hyvin hankkeen toteutuksessa ja pysyneet aikataulussa, kertoo Puolustuskiinteistöjen toimitusjohtaja Matias Warsta.