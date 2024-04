Kapteeni ottaa kantaa asesäilytykseen – näin turvallisuutta voisi parantaa

Vantaan eilinen kouluampuminen on herättänyt kysymyksen siitä, mistä kuudesluokkalainen sai käsiinsä aseen. Poliisi on kertonut, että ase oli ampujan lähipiiriin kuuluvan henkilön luvallinen käsiase.

Puolustusvoimissa työskentelevä kapteeni, ampumista harrastava Aku Saarelainen pohtii X-ketjussaan mitä olisi tehtävissä säilytysturvallisuuden parantamiseksi. Hän toteaa, että aselain mukaan ase on säilytettävä lukitussa paikassa ja avaimen tulee olla omistajan hallussa.

– Jos säilytettävänä on yli 5 asetta tai yli 10 patruunan lippaalla olevia itselataavia, pitää olla turvakaappi, joka toki on aina järkevä säilytystapa.

– Ase ei ammu ilman patruunoita. Patruunat pitää säilyttää turvakaapissa tai erillään aseesta, järkevää on pitää patruunat erillisessä lukitussa tilassa, kuten toisessa turvakaapissa.

Saarelaisen mukaan niin turvallista säilytystapaa ei kuitenkaan ole, etteikö samassa taloudessa asuva teini-ikäinen riittävällä vaivalla pääsisi aseisiin käsiksi niin halutessaan. Hänen mukaansa myöskään koodilukko ei ole ”idioottivarma tapa”, mikäli aseen haluaa haltuunsa samassa taloudessa asuva henkilö.

– Jos kotona on nuori joka oireilee, niin vastuullinen toimi voi olla järjestää aseet kaverin luokse tai aseliikkeeseen säilytettäväksi. Vaikka riski olisi pieni, ei sitä kannata ottaa jos se on vältettävissä. Kynnys tähän ymmärrettävästi iso, mutta asia on vakava, Saarelainen kirjoittaa.

Hän esittää myös oman ajatuksensa riskien vähentämiseksi.

– Aseluvan haltijoita on niin valtavasti että resurssit ei riitä kaikkien aktiiviseen valvontaan. Mutta pienentämällä otantaa voisi silti saada vaikutusta:

– Rekistereistä voisi ajaa ristiin kaikki ne taloudet, joissa on sekä aseita että alaikäisiä lapsia ja pyytää aseiden omistajilta selvitys aseen säilytystavasta. Jo selvityspyyntö kannustaisi saattamaan säilytyksen lainmukaiseksi, Saarelainen sanoo.

Kuinka lapsi voi saada haltuunsa ampuma-aseen? Jos aseen omistaja laiminlyö säilyttämiseen liittyviä lakeja niin helposti. Ketju: pic.twitter.com/lS2rsxXeW5 — Aku Saarelainen (@sulkahattu) April 2, 2024

Aselaki käskee säilyttämään aseita niin, ettei ase ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön. Jos säilytettävänä on yli 5 asetta tai yli 10 patruunan lippaalla olevia itselataavia, pitää olla turvakaappi, joka toki on aina järkevä säilytystapa pic.twitter.com/fVZYFhoWjh — Aku Saarelainen (@sulkahattu) April 2, 2024

Turvakaappi tai ei, aseen tulee olla siis aina lukkojen takana. Lukko avataan (yleensä) avaimella, jonka säilyttäminen on ihan yhtä tärkeää. Aseet aina turvakaapissa ja avain aina omistajan mukana tietopaikassa pienentää riskiä aseiden joutumisesta asiattomien haltuun pic.twitter.com/nqQcWLHOwW — Aku Saarelainen (@sulkahattu) April 2, 2024

Kaikissa tilanteissa laki ei vaadi turvakaappia vaikka se järkevä olisi. Jos kaappia ei viitsi hankkia eikä aseita tule käytettyä, voi olla turvallisuusmielessä kaikkien kannalta järkevää myydä käyttämättömät aseet pois. Aseliikkeet ostaa mielellään — Aku Saarelainen (@sulkahattu) April 2, 2024

Jos kotona on nuori joka oireilee, niin vastuullinen toimi voi olla järjestää aseet kaverin luokse tai aseliikkeeseen säilytettäväksi. Vaikka riski olisi pieni, ei sitä kannata ottaa jos se on vältettävissä. Kynnys tähän ymmärrettävästi iso, mutta asia on vakava — Aku Saarelainen (@sulkahattu) April 2, 2024

Rekistereistä voisi ajaa ristiin kaikki ne taloudet, joissa on sekä aseita että alaikäisiä lapsia ja pyytää aseiden omistajilta selvitys aseen säilytystavasta. Jo selvityspyyntö kannustaisi saattamaan säilytyksen lainmukaiseksi. Saa suorittaa — Aku Saarelainen (@sulkahattu) April 2, 2024