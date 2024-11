Kapinalliset saivat käsiinsä Venäjän erikoisjoukkojen kalustoa

Syyrian diktaattori Bashar al-Assadia vastustavat kapinallisryhmät ovat aloittaneet laajan yllätyshyökkäyksen maan luoteisosissa.

Idlibistä panssariajoneuvojen tukemina edenneet taistelijat ovat edenneet lähelle Aleppon kaupunkia ja hyökänneet sitä ympäröiviä puolustusasemia vastaan. Ainakin yksi hallituksen joukkojen tukikohta on vallattu. Kymmenien sotilaiden väitetään kuolleen tai joutuneen sotavangiksi.

Al-Assadia tukevan Venäjän hävittäjäkoneet ovat iskeneet torstain aikana useisiin kohteisiin. Konflikti on hiljalleen kiihtynyt syksyn aikana hallituksen joukkojen tulitettua tykistöllä kapinallisten asemia.

Islamistisen Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) -järjestön taistelijat etenivät yön aikana Kafr Nahaan, joka sijaitsee kuuden kilometrin päässä Aleppon kaupungista. Oppositioryhmät ovat saaneet haltuunsa ainakin 18 kylää.

Lähi-idän tutkija Charles Lister kuvailee tapahtumia valtavaksi käänteeksi ja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että seuraavat 12–24 tuntia ovat ratkaisevan tärkeitä hyökkäyksen jatkon kannalta.

Carnegie-ajatuspajan tutkija Nicole Grajewski huomauttaa Syyrian joukkojen saartaneen Aleppon vuonna 2016 Venäjän ja Iranin tuella. Sinne kohdistuva hyökkäys on merkittävä uhka al-Assadin hallitsemalle alueelle. Kapinallisten kerrotaan tarjonneen hallituksen sotilaille mahdollisuutta loikata opposition puolelle.

Kapinallisten väitetään lisäksi saaneen haltuunsa Venäjän erikoisjoukkojen kalustoa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla kuvalla näkyy muun muassa äänenvaimentimella varustettu AK-74-rynnäkkökivääri, MP-446-pistooli sekä kiinalaisvalmisteinen, droonien torjuntaan suunniteltu Smaug J1-1500-asejärjestelmä.

Rebels might not know it, but they've got 🇷🇺 SSO kit here, so either dead or got out in a hurry #Aleppo #Syria

– Zenitco'd AK-74(M) w/ suppressor & ELCAN SpecterDR, etc

– EURO-ish AR-15 w/ Perst-3, Optic, Mini Suppressor, etc.

– Late Mod. MP-446

– Made "RG" Anti Drone Gun pic.twitter.com/D9Ra0W6oKx

— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) November 27, 2024