Kapinalliset saivat haltuunsa Venäjän sotilaskalustoa, hallituksen joukot vastahyökkäykseen

Syyrian kapinallisryhmien liittouma aloitti marraskuun lopulla yllätyshyökkäyksen, joka mursi nopeasti diktaattori Bashar al-Assadin joukkojen ensimmäiset puolustusasemat. Kapinalliset saivat vain kahden vuorokauden kuluttua haltuunsa Aleppon kaupungin, josta käytiin kiivaita taisteluita sisällissodan ensimmäisinä vuosina.

Hallituksen joukot vetäytyivät hätäisesti kohti etelää. BBC:n mukaan tunnelma kaupungissa oli yllättävän rauhallinen, sillä kapinallisten taistelijat kuvattiin muun muassa jonottamassa kana-annoksia paikallisessa pikaruokaravintolassa.

Hyökkäystä on johtanut Hayat Tahrir al-Sham (HTS) -islamistiryhmä, joka irtautui al-Qaidasta vuonna 2016. Ryhmä on yrittänyt siirtyä viime vuosien aikana maltillisempaan suuntaan. ”Aggression torjumiseksi” nimetyssä operaatiossa on vältetty islamistisia viittauksia ja jihadistiryhmille tyypillistä retoriikkaa.

Tuhansien kapinallisten hyökkäyksessä on mukana HTS:n ”teollisen siiven” valmistamia panssariajoneuvoja. Idlibin maakunnasta liikkeelle lähteneet joukot etenivät Haman liepeille, jonne Syyrian hallitus on tuonut panssarivaunuja ja muuta raskasta kalustoa. Syyrian armeijan kerrotaan tehneen paikallisia vastahyökkäyksiä.

Lähi-idän tutkija Charles Lister toteaa kapinallisten ottaneen haltuunsa koko Idlibin maakunnan, mikä voi mahdollistaa monien al-Assadin alueelta ajamien pakolaisten paluun alueelle.

HTS:n eliittiyksiköt etenivät viikonloppuna Haman pohjoisosiin ja vahvistivat sinne aiemmin saapuneita kapinallisjoukkoja. Lisäjoukkoja pohjoiseen Damaskoksen alueelta siirtävä Syyrian hallitus on luvannut aloittaa pian vastahyökkäyksen ja väittänyt ottavansa menetetyt alueet nopeasti takaisin. Hallintoa tukevan Venäjän ilmavoimat jatkaa ilmahyökkäyksiään kapinallisia vastaan.

Charles Lister sanoo oppositiojoukkojen edenneen Alepposta dramaattisen nopeaan tahtiin maaseudulle. Syyrian hallitus on menettänyt muutamassa vuorokaudessa neljä lentotukikohtaa, joihin oli sijoitettu L-39 Albatros -suihkukoneita ja Mi-8-helikoptereita.

Ainakin kuusi muuta sotilastukikohtaa on vallattu. Kapinalliset ovat saaneet samalla haltuunsa venäläisen Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmän sekä kymmeniä taistelupanssarivaunuja, panssariajoneuvoja ja raskasta tykistöä.

– HTS ja sen liittolaistahot ovat käyttäneet tehokkaasti räjähdedrooneja, raketteja ja erikoisjoukkojen kaltaisia yksiköitä vihollislinjojen takana, Lister kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Sunnuntaina räjähdelennokki surmasi Haman alueen sotilastiedustelun johtajan, prikaatikenraali Uday Ghassahin.

Yli sadan Syyrian hallituksen sotilaan kerrotaan jääneen sotavangiksi. Bashar al-Assad palasi viikonloppuna Damaskokseen Venäjä-matkaltaan ja otti vastaan Iranin ulkoministerin.

– Al-Assad selvästi katsoo tämän olevan Turkin valtapolitiikkaa, mutta hän tarvitsee alueellista tukea, Lister sanoo.

This excellent @Levant_24_ map illustrates the extent of #HTS/opposition gains over the past 4.5 days — east into #Aleppo & south/southeast from there.

A huge stretch of the north-south M5 highway has been swallowed up. It took #Assad years to take that. pic.twitter.com/RNOtGSGsIi

— Charles Lister (@Charles_Lister) December 1, 2024