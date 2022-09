Kansanedustajat iloitsevat Olkiluoto 3:n tuotannosta

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen iloitsee siitä, Olkiluoto 3 tuottaa vihdoin sähköä täydellä teholla.

– Onneksi Suomen eduskunnan enemmistö oli aikanaan kaukaa viisas ja äänesti ydinvoiman puolesta. Ydinvoiman merkitys Suomelle ratkaisevan tärkeä myös jatkossa, Häkkänen toteaa Twitterissä.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman kiittää Teollisuuden Voiman työntekijöitä sekä niitä kansanedustajia, jotka äänestivät ydinvoimaluvan puolesta.

– Mikä määrä kotimaista, säästä riippumatonta ja puhdasta ydinsähköä Olkiluodossa tänään syntyy. Onnea ja kiitos TVO:n väelle, Vestman toteaa Twitterissä.

– Ja kiitos kansanedustajille, jotka aikoinaan äänestivät OL3 periaatepäätöksen puolesta. Vieläkään kaikki puolueet eivät ole uusien yv-lupien puolella.

Kokoomuksen kansanedustajan Atte Kalevan mukaan paine ympäristöjärjestöjen suunnalta on ollut kova ydinvoimalan rakentamiselle.

– Tämä on loistava uutinen! Matkan varrella on ollut sekä teknisiä haasteita että poliittisia hidasteita, mutta ne on vihdoin ylitetty. Kiitos kaikille, jotka olette olleet mukana! Paine muun muassa ympäristöjärjestöjen lobbareiden suunnalta on ollut kovaa, mutta ette taipuneet. Hienoa!

