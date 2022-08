Kansanedustajat huolissaan vankiloiden turvallisuudesta

Kokoomuksen kansanedustajan Marko Kilven mukaan vankiloiden turvallisuus on heikentynyt Suomessa merkittävällä tavalla viimeisten vuosien aikana.

– Vankeusaikaisten rikosten tekemiseen ei ole pystytty riittävästi puuttumaan ja se on yksi merkittävimmistä syistä kyseiseen kehitykseen.

– Koulutetuista vartijoista on ollut jo pitkään huutava pula ja vankiturvallisuuden heikentyminen on vaikuttanut negatiivisesti henkilöstötilanteeseen, Kilpi toteaa tiedotteessa.

Järjestäytyneen rikollisuuden kasvulla on kansanedustaja Kilven mukaan olennainen merkitys vankilaturvallisuuden heikentymiseen. Suomen vankiloissa on tällä hetkellä noin 200 JR-vankia, eli vankia, joilla on merkintä järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Kansanedustajan mukaan he käyttävät vankeusaikaa muun muassa huumausainekaupan harjoittamiseen, joka puolestaan aiheuttaa väkivaltaa, rikoksia ja painostusta muita vankeja kohtaan.

– Tästä johtuen useat vangit pyrkivät välttämään valvomattomia tapaamisia tai poistumislupien anomista, jotta heitä ei voisi painostaa esimerkiksi salakuljettamaan huumausaineita vankilaan.

– JR-vangit hallitsevat vankiyhteisöä, mikä vaikeuttaa muun muassa muiden vankien kuntoutusta, työhön pääsyä ja ylipäätään yhteiskuntaan integroitumista. Tämä on lisännyt pelkäävien vankien määrää, Kilpi sanoo.

Kansanedustajan mukaan muissa Pohjoismaissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja siihen kytköksissä oleviin vankeihin suhtaudutaan paljon tiukemmin kuin Suomessa.

Esimerkiksi Norjassa korkeimman turvaluokituksen vankiloissa vierailijat ja vangit tarkistetaan vartaloskannerilla, joten huumeiden salakuljetus vankilaan on vaikeutunut merkittävällä tavalla.

– Suomeen tulisi saada samanlaiset valvontakeinot ja toimivaltuudet kuin muissa Pohjoismaissa. Meillä tarvittaisiin pari korkeamman turvaluokituksen vankilaa, silloin muissa vankiloissa pystyttäisiin panostamaan enemmän muiden vankien kuntoutukseen, Kilpi sanoo.

– Vankilaturvallisuuden lisääminen ei ole monimutkainen asia, se vaatii vain rahoitusta, lainsäädännön kehittämistä sekä ennen kaikkea halua kehittää vankilaturvallisuutta.

Marko Kilven kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet myös kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru, Markku Eestilä, Timo Heinonen, Mia Laiho, Heikki Autto, Jukka Kopra, Pihla Keto-Huovinen ja Sari Sarkomaa.