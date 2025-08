Kansanedustajan rippisormus löytyi järven pohjasta 35 vuoden jälkeen

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) löysi kultaisen rippisormuksensa 35 vuoden jälkeen. Hän kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Julkaisun mukaan vanha sormus löytyi Loppijärven pohjasta.

– Olipa hieno ja tunnelmarikas ilta yhdessä Mikko Mäkelän kanssa etsiä ja ennen muuta löytää, Timo Heinonen kirjoittaa.

Julkaisun aihesanojen perusteella rippisormus löytyi järven pohjasta metallinpaljastimen avulla. Rippikoulun Heinonen kävi vuonna 1990.

Heinonen on jakanut sosiaaliseen mediaan kuvia sormuksesta. Kuvat ovat nähtävissä artikkelin lopussa. Kuvien perusteella kultasormus on säilynyt hyväkuntoisena.

Kommenteissa Heinoselta on kysytty, miten sormus on aikanaan edes päätynyt järveen. Kansanedustajalla on asiaan vastaus.

– Muistan, kun sormus nuorena hukkui, kun vesipatjoilla järvellä keikuimme.