Kansanedustajan mukaan vihreiden pelottelu hedelmöityshoidoista pohjaa vääriin tietoihin

Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Maaret Castrén on pettynyt, että vihreiden kansanedustaja Alviina Alametsä jatkaa väärän tiedon levittämistä julkisen puolen hedelmöityshoitojen rajaamisesta itsellisiltä naisilta ja naispareilta. Alametsä jakoi keskiviikkona Instagramissaan päivityksen, jossa väittää, että hallitus suunnittelee julkisten hedelmöityshoitojen rajaamista palveluvalikoimasta itsellisiltä naisilta ja naispareilta.

– Tämä väite ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Sillä ei ole minkäänlaista totuuspohjaa. Alametsän päivitys on jatkoa vihreiden eiliselle hyökkäykselle samasta aiheesta. Muut vihreät perääntyivät, kun palveluvalikoimaneuvosto eilen oikaisi tämän väitteen, mutta Alametsä jatkaa edelleen ihmisten pelottelua perättömillä väitteillä, Castrén sanoo tiedotteessa.

– Pidän surullisena, että näin tärkeässä asiassa valitaan aiheettoman pelottelun ja leimaamisen tie. Kokoomus tai hallitus ei ole valmistelemassa mitään rajauksia julkisen puolen hedelmöityshoitoihin naispareilta tai itsellisiltä äideiltä – eikä tule valmistelemaan. Päin vastoin, hedelmöityshoitojen saatavuutta pitää parantaa julkisella puolella. Tahaton lapsettomuus on aina kriisi, jonka käsittelyyn julkisuudessa toivoisin erityisesti poliittisilta päättäjiltä herkkyyttä, sanoo Castrén, joka työskenteli aiemmin Husin toimialajohtajana.

Asian oikea laita on Castrénin mukaan kyllä tiedossa. Alametsä viittaa päivityksessään palveluvalikoimaneuvoston esiselvitykseen.

– Hullunkurisinta tässä Alametsän ulostulossa on se, että kyseinen virkatyönä valmisteltu esiselvitys on aloitettu Marinin kaudella. Alametsä kritisoi siis oman puolueen hallitusvastuussa tilaamaa virkaselvitystä ja yrittää kääntää asiaa täysin päälaelleen. On ilmeistä, ettei Alametsä tunne asian taustaa tai palveluvalikoimaneuvoston roolia suomalaisessa terveydenhuollossa. Surullista on se, että tällaisella politiikanteolla herätetään lapsia toivovissa täysin perusteetonta pelkoa. Se ei minusta ole eettistä, Castrén toteaa.

Castrén muistuttaa, että Orpon hallitus palauttaa muun muassa hedelmöityshoitojen Kela-korvaukset tuntuvasti korotettuina.

– Vihreät olivat Marinin hallituksessa lakkauttamassa hedelmöityshoitojen Kela-korvauksia. Se oli lannistava viesti niille, jotka hedelmöityshoitoa tarvitsevat. Me palautamme ne ja samalla korvaustasoa nostetaan merkittävästi. Aiemmin korvaus oli noin 12,8 prosenttia kustannuksista, nyt korvausprosentti nostetaan jopa 40 prosenttiin. Tämä tehdään, jotta yhä useammalla on mahdollisuus hakeutua nopeasti hedelmöityshoitoihin.