Kansanedustajan mukaan puolustusteollisuus voisi vauhdittaa vientiä

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola katsoo, että kotimaiset puolustustuotteet voisivat auttaa osaltaan takkuilevaa taloutta. Kysyntää tuotteille Suomessa ja muissa Nato-maissa riittää.

– Yhdistyneiden Kansakuntien hankintamarkkinat ovat myös merkittävä mahdollisuus. Tällä hetkellä Suomen vuotuinen vienti YK:lle ja sen järjestöille on kymmenen miljoonaa dollaria. Tanskan vienti yltää reiluun 1,5 miljardiin dollariin, Jukkola toteaa tiedotteessa.

Asejärjestelmien lisäksi puolustustuotteet pitävät sisällään esimerkiksi elintarvikkeita, teknologiaa ja palveluita. Keski-Pohjanmaalta valittu Jukkola kertoo, että esimerkiksi Pohjanmaalla jo valmiiksi vahva puolustussektori voi parantaa tulostaan vielä entisestään.

Tärkein syy on kuitenkin Jukkolan mukaan turvallisuus. Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus on linjannut, että puolustussektorin kotimaisuusastetta vahvistetaan. Jukkola katsoo, että kotimaisuus on keskeistä huoltovarmuuden kannalta.

– Mitä suurempi osa puolustushankinnoista voidaan toteuttaa kotimaisin voimin, sitä paremmin voimme varmistaa toimintakykymme kriisitilanteissa, hän painottaa.