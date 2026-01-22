Kansanedustajan koira teki lakon kadulla

Kansanedustaja Karoliina Partasen (kok.) koira teki lakon keskellä katua. Hän kertoo asiasta julkisessa Facebook-julkaisussaan.
– Kun sulla on kiire duuniin, mutta koiralla ei. Pablo teki pysähdyksen aamulla 7.09.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut videon tilanteesta. Tallenne on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.
Videolla näkyy, kuinka lakkoon ryhtynyt kultainennoutaja Pablo makaa selällään kadulla eikä suostu jatkamaan matkaa. Julkaisun perusteella tilanne ei kestänyt pitkään, sillä Partanen kertoo ehtineensä ajoissa Outokumpuun lakkoilusta huolimatta.
Oikutteleva Pablo-koira nousi hetkessä some-suosikiksi. Artikkelin kirjoitushetkellä julkaisusta on tykätty 8,6 tuhatta kertaa ja se on kerännyt alleen satoja kommentteja sekä kymmeniä uudelleenjulkaisuja.
Partanen ei ole oikuttelevan koiransa kanssa yksin. Videon keräämissä kommenteissa monet ovat jakaneet kuvia omista koiristaan makoilemasta lumisella kadulla.