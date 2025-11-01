Kansanedustajalla 100 prosentin läsnäolo – miten se on mahdollista?

Kansanedustajien poissa- ja läsnäoloista eduskunnan valiokuntatyöstä kertoi Ilta-Sanomat. Aktiivisella puolella sadan prosentin saavuttaneita edustajia oli vain yksi, kun ei huomioida uusia kansanedustajia, joilla on vain muutama kokous.
Sadan prosentin edustaja on kokoomuksen Pauli Kiuru. Hän on ollut läsnä vaalikauden jokaisessa valiokuntansa 209 kokouksessa.
Kiuru on jäsen puolustusvaliokunnassa, varajäsen tulevaisuusvaliokunnassa sekä varapuheenjohtaja tiedusteluvalvontavaliokunnassa.
– Valiokuntatyö on edustajan työn ydintä. En ota kalenteriin päällekkäisiä tapahtumia valiokuntien päälle, Pauli Kiuru sanoo.
Hän sanoo tämän olevan itselleen luonnikas tapa toimia.
– Helppo noudattaa, kun on asian päättänyt. Sama toimi ammattilaisurheilijana – harjoituksia en jättänyt väliin. Jos sille tielle lähtee, niin syitä ja selityksiä alkaa löytyä loputtomasti.
Päällekkäisiä kutsuja Pauli Kiurun mukaan toki tulee vaikka mihin.
– Mutta kerron olevani eduskunnassa töissä kuten muutkin kansalaiset omissa töissään.