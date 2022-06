Kansanedustaja vetoaa hallitukseen: Ukrainaan lähetettävä lisää aseita

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vetoaa hallitukseen, että Suomi lähettäisi Ukrainaan lisää apua ja aseita.

Hän toivoo Suomen tekevän pian päätöksen lisäavusta, joka vastaisi vähintään aiemmin tällä viikolla Ruotsin julkistamaa pakettia.

– Pakettiin kuuluu rahan lisäksi meritorjuntaohjuksia, 5 000 sinkoa ja tarkkuuskivääreitä ammuksineen, Heinonen twiittaa Ruotsin antamasta uudesta tuesta.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde avasi aikaisemmin paketin sisältöä Twitterissä.

– Ruotsi lähettää meritorjuntaohjuksia, panssarintorjunta-aseita ja 12,7 mm kivääreitä ammuksineen Ukrainaan. Tämä neljäs tukipaketti sisältää myös taloudellista tukea Ukrainan Puolustusvoimille. Kokonaissumma on yli 95 miljoonaa euroa. Venäjän sota Ukrainaa vastaan täytyy loppua!

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop!

