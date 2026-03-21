Kansanedustaja varoittaa nuorten ja vanhojen vastakkainasettelusta

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) käsittelee julkaisussaan X-viestipalvelussa nuorten ja vanhojen vastakkainasettelua yhteiskunnassa. Hän hämmästelee ajattelutapaa, jossa tilannetta tarkastellaan nollasummapelinä.
– Pidän yhteiskunnalle vahingollisena ajattelutapaa, jossa vanhat ja nuoret asetetaan toistuvasti vastakkain, niin kuin se olisi nollasummapeli, jossa vain toinen voi voittaa. Tämä on väärin.
Hänen mukaansa yhteiskuntaa tulisi rakentaa niin, että molemmat voivat voittaa.
Kauma viittaa julkaisullaan Kauppalehden pääkirjoitukseen, jonka hän on jakanut julkaisunsa yhteyteen. Pääkirjoituksen mukaan Suomessa on tyytyväiset eläkeläiset ja yhä tyytymättömämmät nuoret. Siinä todetaan, että keskimääräiselle eläkeläiselle Suomi on oiva maa, mutta nuorten hyvinvointi on heikentynyt sekä Suomessa että monissa muissa länsimaissa.
Pääkirjoituksen mukaan kansakunta, joka vaalii eläkeläisten hyvinvointia nuorten kustannuksella, katsoo menneeseen – ei tulevaan.