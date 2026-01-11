Kansanedustaja tyrmää tehomaksun: “Sähköstä on jo rangaistu liikaa”

Energiaviraston suunnittelemaa tehomaksua ei tulisi säätää, sanoo kansanedustaja Timo Heinonen (kok.). Kyseessä on osa uusia sähkönjakelun maksumääräyksiä, joiden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2029. Ehdotus ei ole kannatettava, Heinonen kirjoittaa tänään julkaistussa blogitekstissään.

Kansanedustajan mukaan aiheesta on tullut paljon kansalaispalautetta.

Tehomaksu tulisi käyttöön kohteissa, joissa samanaikainen sähkönkäyttö ylittää asetetun 5 kilowatin rajan edes yhdellä viidentoista minuutin mittausjaksolla kerran kuukaudessa. Heinosen mielestä raja on liian tiukka.

– Omakotiliitto totesikin, että jatkossa esimerkiksi edes nelihenkisen perheen käyttövettä ei pystyisi lämmittämään aiheuttamatta tehomaksua, koska tyypillinen lämminvesivaraaja kuluttaa 9 kW, hän kirjoittaa.

Heinonen viittaa Omakotiliiton kannanottoon. Se on todennut, ettei sähkölaskuun saisi tulla automaattista korotusta siksi, että taloa lämmitetään. Hän kertoo kannattavansa Omakotitaloliiton ehdotusta, jossa raja nostettaisiin 14 kilowattiin ja tehomaksu määräytyisi 12 suurimman varttitehon keskiarvon mukaan, ei yhden yksittäisen ylityksen.

Omakotitaloasujien lisäksi liian tiukasta tehomaksurajasta kärsisivät myös maatilat, Heinonen huomauttaa.

– Sähköstä on jo rokotettu ja rangaistu ihan liikaa muutenkin eikä se sää- ja myrskyvarmuus näyttänyt viidentoista vuoden työn jälkeenkään kovin hääviksi tulleen, kansanedustaja sanoo.

Vuoden 2011 lopulla nähdyn Tapanimyrskyn jälkeen ryhdyttiin keräämään maksua maakaapeloinnista, Heinonen muistuttaa. Hän katsoo, ettei maakaapelointi ole kaikilla alueilla estänyt pitkiä sähkökatkoja, vaikka siitä on peritty maksuja jo vuosia.

– Huoltovarmuus oli sitten mitä oli, kun tosipaikka jälleen tuli, Heinonen kirjoittaa.