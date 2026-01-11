Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Energiaviraston kaavailema tehomaksu voisi lisätä sähkölaskua lyhytaikaisten kulutuspiikkien vuoksi. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Kansanedustaja tyrmää tehomaksun: “Sähköstä on jo rangaistu liikaa”

  • Julkaistu 11.01.2026 | 12:12
  • Päivitetty 11.01.2026 | 12:14
  • Sähkö
Suunniteltu tehomaksu rokottaisi esimerkiksi omakotitalon käyttöveden lämmittämisestä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Energiaviraston suunnittelemaa tehomaksua ei tulisi säätää, sanoo kansanedustaja Timo Heinonen (kok.). Kyseessä on osa uusia sähkönjakelun maksumääräyksiä, joiden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2029. Ehdotus ei ole kannatettava, Heinonen kirjoittaa tänään julkaistussa blogitekstissään.

Kansanedustajan mukaan aiheesta on tullut paljon kansalaispalautetta.

Tehomaksu tulisi käyttöön kohteissa, joissa samanaikainen sähkönkäyttö ylittää asetetun 5 kilowatin rajan edes yhdellä viidentoista minuutin mittausjaksolla kerran kuukaudessa. Heinosen mielestä raja on liian tiukka.

– Omakotiliitto totesikin, että jatkossa esimerkiksi edes nelihenkisen perheen käyttövettä ei pystyisi lämmittämään aiheuttamatta tehomaksua, koska tyypillinen lämminvesivaraaja kuluttaa 9 kW, hän kirjoittaa.

Heinonen viittaa Omakotiliiton kannanottoon. Se on todennut, ettei sähkölaskuun saisi tulla automaattista korotusta siksi, että taloa lämmitetään. Hän kertoo kannattavansa Omakotitaloliiton ehdotusta, jossa raja nostettaisiin 14 kilowattiin ja tehomaksu määräytyisi 12 suurimman varttitehon keskiarvon mukaan, ei yhden yksittäisen ylityksen.

Omakotitaloasujien lisäksi liian tiukasta tehomaksurajasta kärsisivät myös maatilat, Heinonen huomauttaa.

– Sähköstä on jo rokotettu ja rangaistu ihan liikaa muutenkin eikä se sää- ja myrskyvarmuus näyttänyt viidentoista vuoden työn jälkeenkään kovin hääviksi tulleen, kansanedustaja sanoo.

Vuoden 2011 lopulla nähdyn Tapanimyrskyn jälkeen ryhdyttiin keräämään maksua maakaapeloinnista, Heinonen muistuttaa. Hän katsoo, ettei maakaapelointi ole kaikilla alueilla estänyt pitkiä sähkökatkoja, vaikka siitä on peritty maksuja jo vuosia.

– Huoltovarmuus oli sitten mitä oli, kun tosipaikka jälleen tuli, Heinonen kirjoittaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)