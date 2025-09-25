Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Eduskuntatalo Helsingissä. VILLE MÄKILÄ

Kansanedustaja turhautui: Nälvitään, tartutaan, ja… no, valehdellaan

Ratkaisujen tarjoamisen sijaan SDP on keskittynyt levittämään väärää tietoa, Martin Paasi toteaa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi on turhautunut eduskunnassa käytävään salikeskusteluun. Hän myös kertoo, miksi.

– Koska esimerkiksi SDP:llä ei ole mitään todellista suunnitelmaa Suomen eksistentiaalisen ongelmien ratkaisemiseksi, Paasi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

SDP ja muut oppositiopuolueet ovat ahkerasti moittineet hallituksen talouspolitiikkaa ja julkiseen talouteen tehtyjä sopeutustoimia.

Myös veronalennukset ovat saaneet vasemmisto-opposition hermostumaan. Sen sijaan, että oppositio kehuisi hallitusta työn verotuksen alenemisesta ja kuluttajien ostovoiman lisäämisestä, se on keskittynyt levittämään virheellisiä väitteitä hallituksen toimista.

– Aikuismaisen, vastuullisen ja rehellisen keskustelun sijasta nälvitään, tartutaan sanamuotoihin ja.. no, valehdellaan, Paasi toteaa.

Paasin mukaan nyt tuo valehtelu, ”kaasuvalottaminen” ja vääristely on jopa siirtynyt sosiaaliseen mediaan. Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut kuvakaappauksen SDP:n julkaisemasta sosiaalisen median julkaisusta, jossa väitetään, että hallitus kiristää alle 9 000 euroa kuussa tienaavien verotusta.

Opposition väite ei pidä paikkansa. Paasi viittaa Veronmaksajain keskusliiton tekemiin laskelmiin, joiden mukaan verotus kevenee lähes kaikissa tuloluokissa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)