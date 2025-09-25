Kansanedustaja turhautui: Nälvitään, tartutaan, ja… no, valehdellaan

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi on turhautunut eduskunnassa käytävään salikeskusteluun. Hän myös kertoo, miksi.

– Koska esimerkiksi SDP:llä ei ole mitään todellista suunnitelmaa Suomen eksistentiaalisen ongelmien ratkaisemiseksi, Paasi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

SDP ja muut oppositiopuolueet ovat ahkerasti moittineet hallituksen talouspolitiikkaa ja julkiseen talouteen tehtyjä sopeutustoimia.

Myös veronalennukset ovat saaneet vasemmisto-opposition hermostumaan. Sen sijaan, että oppositio kehuisi hallitusta työn verotuksen alenemisesta ja kuluttajien ostovoiman lisäämisestä, se on keskittynyt levittämään virheellisiä väitteitä hallituksen toimista.

– Aikuismaisen, vastuullisen ja rehellisen keskustelun sijasta nälvitään, tartutaan sanamuotoihin ja.. no, valehdellaan, Paasi toteaa.

Paasin mukaan nyt tuo valehtelu, ”kaasuvalottaminen” ja vääristely on jopa siirtynyt sosiaaliseen mediaan. Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut kuvakaappauksen SDP:n julkaisemasta sosiaalisen median julkaisusta, jossa väitetään, että hallitus kiristää alle 9 000 euroa kuussa tienaavien verotusta.

Opposition väite ei pidä paikkansa. Paasi viittaa Veronmaksajain keskusliiton tekemiin laskelmiin, joiden mukaan verotus kevenee lähes kaikissa tuloluokissa.