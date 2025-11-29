Kansanedustajan kaksi matkaa – tämän takia pitää taksilain uudistusta välttämättömänä

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi pitää taksilain uudistusta välttämättömänä. Hän kertoo julkaisussaan Facebookissa tuoreesta omasta kokemuksestaan, joka havainnollistaa, miksi uudistus on tarpeen.

– Miksikö on välttämätöntä uudistaa taksilakia? Tässä tuore esimerkki omalta kohdalta. Jotakuinkin sama matka aamulla Messukeskukseen ja iltapäivällä sieltä paluu. Kummassakin kuitissa lukee Taksi Helsinki. Toinen on aito, toinen ei. Toisessa on tuplahinta, toisessa ei. Kummankin auton kyljessä oli kookkaat, kauaksi näkyvät Taksi Helsinki-mainokset, Kilpi kertoo.

Kilven mukaan Messukeskuksen tilaisuus oli juuri sellainen, joka oli erityisen houkutteleva vedätyksille

– Paljon ulkomaalaisia ja ulkopaikkakuntalaisia, joilta on lapsellisen helppoa ylihintaa riistää ja vaikka asian huomaisikin, huijaus tahtoo mennä väkisinkin läpi, hän sanoo.

– Nyt lainsäädäntöä uudistetaan ja se tuo lisää koulutusta, sääntöjä selkeytetään ja varsinkin valvontaa kehitetään ja tehostetaan. Kiinnijäämisriskiä olennaisesti kasvatetaan ja se on paras mahdollinen ennaltaestävä tekijä, Kilpi lisää.

Myös kansanedustaja Pia Kauma (kok.) on kommentoinut uudistusta julkaisussaan X-viestipalvelussa.

– Taksimittaripakosta olisi ollut hyvä luopua. Silloin Suomi olisi elänyt ajassa ja ollut ensimmäinen Pohjoismaa, joka tekee niin. Mutta eiköhän päätöksen kanssa voida elää. Verohallintokin taisi tukea mittareiden käyttöä harmaan talouden torjunnassa. Sekin on tärkeää. Eteenpäin!, Kauma sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti perjantaina hallituksen päässeen sopuun taksilain uudistuksesta.