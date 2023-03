Kansanedustaja syyttää: Käytännössä sähköyhtiöt huijasivat kansalaisia

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies syyttää sähköyhtiöitä kansalaisten huijaamisesta.

Hän viittaa uutiseen, jonka mukaan asiakkaita on pyrkinyt eroon kalliista määräaikaisista sähkösopimuksista vilpillisin keinoin. Koska sopimus on sovittu määräajaksi, lähtökohtaisesti sitä ei voida päättää kesken sopimuskauden.

Yhtenä keinona on ollut vilpillinen ilmoitus muutosta eli ”valemuutto”, jonka nojalla määräaikainen sähkösopimus on voitu päättää. Sopimuksen päättämisen mukaan samaan talouteen on saatettu tehdä uusi, edullisempi sähkösopimus esimerkiksi puolison nimissä.

Sähköyhtiöt ovat tuominneet menettelyn ja verranneet sitä petokseen. Esimerkiksi Turku Energia on lähettänyt asiakkaille kirjeen, jossa heitä kehotetaan palaamaan sopimuksen piiriin tai maksamaan sähköyhtiölle erillinen korvausmaksu.

– Sähköyhtiöiden pitäisi tulla asiakkaitaan vastaan ja sovitella kalliimpia määräaikaisia sähkösopimuksia. Käytännössä yhtiöt huijasivat tietämättömiä kansalaisia sitoutumaan huonoihin sopimusehtoihin, Koulumies kirjoittaa Twitterissä.

Koulumiehen mukaan sähköyhtiöt tiesivät myyvänsä sähkösopimuksia ylikalliilla hinnalla, koska sähkön hinnan futuurit kertoivat tulevista alemmista hinnoista.

– Uutisointikin pelotteli kansaa, moni alkoi uskoa sähkön loppuvan ja että pitää lukea kynttilänvalossa ja käydä vessassa muovipussilla, Koulumies tviittaa.

