Kansanedustaja sai vanhempansa hoidon kuntoon uudella teknologialla

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kertoo, että hänen vanhempiensa hoito saatiin kuntoon uuden teknologian avulla.

– Toimin ikääntyneiden vanhempieni tukena. Toisen vanhempani diabeteksen hoito ja hoidon tasapaino saatiin vihdoin parempaan kuntoon uuden teknologian tuella. Ilman sitä ei vanhempani pärjäisi, Sarkomaa toteaa toimialajärjestö Sailabin sivuilla julkaistussa kirjoituksessa.

Sarkomaan mielestä terveysteknologia edistää ihmisten omaehtoista elämää. Kirjoituksessaan hän toteaa, että terveysteknologiassa on mittavia mahdollisuuksia tukea ihmisten omahoitoa ja edistää terveyttä sekä toimintakykyä.

Hän uskoo terveysteknologian tuovan merkittävää helpotusta hoiva- ja hoitotyön ammattilaisille. Sarkomaan mukaan onnistuneet teknologiaratkaisut tarjoavat apua ammattilaisten työhön ja osaajapulaan, parempaa hoitoa ja palvelua ihmisille sekä vaikuttavuutta ja tuottavuutta terveydenhuollolle.

– Terveysteknologia on osa ratkaisua, jolla talous saadaan nousuun. Terveysteknologian käytölle on luotava kannusteita. Hallitusohjelmaan on kirjattava terveysalan kasvustrategia vahvistamaan kansantaloutta ja kansanterveyttä, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaa katsoo, että teknologian käytöltä on poistettava esteitä ja tilalle on rakennettava vahvoja kannusteita.

– Terveysteknologian hyödyntäminen on huomioitava lainsäädännön valmistelussa. Suomessa on laadittava terveysteknologiastrategia edistämään teknologialoikkaa.

Terveysteknologian moniulotteisen lainsäädännön ja valvonnan vuoksi Sarkomaan mukaan osaamista vahvistettava myös ministeriön tasolla. Siksi vastuu on keskitettävä yhteen ministeriöön. Tarkoituksenmukaisin ja luontevin vastuuministeriö on hänen mielestään sosiaali- ja terveysministeriö, jonka yritysosaamista ja ymmärrystä on samalla merkittävästi lisättävä.

– Olennaista on saada uudet hyvinvointialueet arvioimaan osana palvelustrategiaa teknologian tuomat mahdollisuudet, ottamaan käyttöön niistä vaikuttavimmat sekä kehittämään uutta yhdessä yritysten kanssa.

Sarkomaan mukaan Suomella on hyvät edellytykset olla terveysteknologian edelläkävijämaa.

– Terveysteknologia on kasvava vientiala, joka tuo työpaikkoja ja verotuloja sekä siten hyvinvointia koko Suomeen. Lisäksi Suomeen olisi mahdollisuus houkutella entistä enemmän terveysteknologian suuryritysten kansainvälisiä tutkimushankkeita.