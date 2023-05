Kansanedustaja sai kerralla poistuvan törkyvideon, osasi kuvata talteen

Kansanedustaja Karoliina Partanen (kok.) kertoo tehneensä rikosilmoituksen WhatsAppiin saamastaan törkyvideosta.

– Video lähettiin siten, että se poistui katsomisen jälkeen. Videossa on silloin numero 1, mikä viittaa siihen, että se poistuu kun se on katsottu, Partanen kertoo julkisessa Facebook-päivityksessään.

Partanen kertoo arvanneensa videon saadessaan, että sen sisältö on sellaista, jota ei halua nähdä. Siksi hän päätti kuvata videon avauksen toisella puhelimella.

– Jotakin olen vuosista asianajajana oppinut. Otin kuvakaappauksen myös lähettäjän numerosta, profiilikuvasta ja muista viesteistä. Ilmoitin tekeväni hänestä rikosilmoituksen, jonka jälkeen hän poisti tiedot. Rikosilmoitus on jo lähtenyt eteenpäin.

Partasen mukaan videon sisältö oli sellainen, joka täyttää rikoslain 20. luvun pykälä 6 tunnusmerkistön. Kyseinen pykälä koskee seksuaalista ahdistelua, johon kuuluu myös pyytämättä lähetetyt seksuaalissävytteiset kuvat.

– Tällaisen materiaalin lähettäminen kriminalisoitiin vasta vuoden 2023 alusta. Uskon, että poliisin tietoon tulee jatkossakin vain murto-osa näistä rikoksista. Suurin syy vähäisiin ilmoituksiin on uhrin kokema häpeä ja pelko siitä, että ilmoituksen tekeminen ei johda mihinkään.

Partanen itse on sitä mieltä, että ilmoituksen tekeminen kannattaa.

– Ja asiasta ääneen puhuminen myös. Jos et jaksa yksin, ota yhteys Rikosuhripäivystykseen tai asianajajaan. Minä kerron tapahtumasta, koska jokaisella on oikeus olla saamatta kuvia ja videoita, jotka loukkaavat seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Ja jokaisen on saatava tietää tästä oikeudesta. Haluan myös sanoa, että ei ole Sinun vikasi, jos joku rikkoo Sinun oikeuksiasi.

Suomessa rikoslaki keskittyy voimakkaasti tekijän rankaisemiseen. Partasen mukaan meidän pitäisi kääntää katse myös uhriin ja uhrin kokemukseen.

– Meillä uhreista puhutaan oikeudessa esimerkiksi ”pelkääjinä”, kun uhri haluaa olla vastaajan kanssa eri huoneessa. Ei uhri ole pelkääjä, vaan rikoksen uhri.

– Meillä on vielä paljon tehtävää kriminaalipolitiikan saralla. Askel kerrallaan kohti turvallisempaa huomista.