Kansanedustaja puolustaa somekieltoa – ”Vaarat ovat todellisia”

Kansanedustaja Karoliina Partanen (kok.) kommentoi viime aikoina esillä ollutta alle 15-vuotiaiden some-kieltoa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ehdotti viime viikolla sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta. Yhtenä perusteena hän esitti lasten liikkumattomuuden.

– Tiesitkö muuten, että Suomessa alle 13-vuotiaat lapset liikkuvat vähemmän kuin yli 70-vuotiaat vanhukset?, Partanen kysyy julkisessa Facebook-julkaisussaan.

Sosiaalisen median kieltämisellä on muitakin syitä. Partanen kertoo tällä viikolla kuulleensa Suojelupoliisia (Supoa), Keskusrikospoliisia ja poliisijohtoa lasten kohtaamista uhista somessa.

– Lapsia kiristetään, käytetään hyväksi ja ajetaan ahdinkoon somessa rikollisten aikuisten toimesta. Nämä tapaukset johtavat vakaviin seurauksiin. Olen myös itse ollut avustamassa oikeudenkäynneissä alaikäisiä uhreja, jotka ovat joutuneet rikosten kohteeksi nimenomaan somessa. Vaarat ovat todellisia, Partanen painottaa.

Lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttö on herättänyt laajemminkin keskustelua. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut uudet suositukset lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä. Uudet ohjeistukset vahvistivat myös Partasen näkemystä siitä, että lasten älylaitteiden ja somen käyttöä on rajattava.

– Meidän aikuisten ja vanhempien tehtävänä on keskustella säännöllisesti sovellusten sisällöistä ja harjoitella yhdessä lapsen kanssa turvallista digitaalisten laitteiden käyttöä, Partanen jatkaa.

Kansanedustajan mukaan lapsen kanssa on sovittava säännöt ja tarvittaessa lasten laitteiden käyttöä voidaan rajata. Vanhemman on hyvä huolehtia myös ennen laitteen käyttöönottoa, että siihen on asetettu lasta suojelevat rajoitukset.

Tarvittaessa vanhemman on myös perusteltava niiden tarkoitus lapselle. Hänen mukaansa vanhemman tehtävänä on myös varmistaa, että lapsi noudattaa elokuvien, tv-ohjelmien, pelien ja sosiaalisen median ikärajoja eikä altistu haitalliselle sisällölle millään perheen tai lähipiirin laitteella.