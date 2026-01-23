Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Lapsi käyttämässä älypuhelinta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kansanedustaja puolustaa somekieltoa – ”Vaarat ovat todellisia”

Karoliina Partasen mukaan lasten ja nuorten somen käyttöä on rajattava.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja Karoliina Partanen (kok.) kommentoi viime aikoina esillä ollutta alle 15-vuotiaiden some-kieltoa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ehdotti viime viikolla sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta. Yhtenä perusteena hän esitti lasten liikkumattomuuden.

– Tiesitkö muuten, että Suomessa alle 13-vuotiaat lapset liikkuvat vähemmän kuin yli 70-vuotiaat vanhukset?, Partanen kysyy julkisessa Facebook-julkaisussaan.

Sosiaalisen median kieltämisellä on muitakin syitä. Partanen kertoo tällä viikolla kuulleensa Suojelupoliisia (Supoa), Keskusrikospoliisia ja poliisijohtoa lasten kohtaamista uhista somessa.

– Lapsia kiristetään, käytetään hyväksi ja ajetaan ahdinkoon somessa rikollisten aikuisten toimesta. Nämä tapaukset johtavat vakaviin seurauksiin. Olen myös itse ollut avustamassa oikeudenkäynneissä alaikäisiä uhreja, jotka ovat joutuneet rikosten kohteeksi nimenomaan somessa. Vaarat ovat todellisia, Partanen painottaa.

Lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttö on herättänyt laajemminkin keskustelua. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut uudet suositukset lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä. Uudet ohjeistukset vahvistivat myös Partasen näkemystä siitä, että lasten älylaitteiden ja somen käyttöä on rajattava.

– Meidän aikuisten ja vanhempien tehtävänä on keskustella säännöllisesti sovellusten sisällöistä ja harjoitella yhdessä lapsen kanssa turvallista digitaalisten laitteiden käyttöä, Partanen jatkaa.

Kansanedustajan mukaan lapsen kanssa on sovittava säännöt ja tarvittaessa lasten laitteiden käyttöä voidaan rajata. Vanhemman on hyvä huolehtia myös ennen laitteen käyttöönottoa, että siihen on asetettu lasta suojelevat rajoitukset.

Tarvittaessa vanhemman on myös perusteltava niiden tarkoitus lapselle. Hänen mukaansa vanhemman tehtävänä on myös varmistaa, että lapsi noudattaa elokuvien, tv-ohjelmien, pelien ja sosiaalisen median ikärajoja eikä altistu haitalliselle sisällölle millään perheen tai lähipiirin laitteella.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)